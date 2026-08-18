Tình cảnh thảm hại của chồng cũ ngoại tình rồi ly hôn Jiyeon (T-ara)

Chẳng ai tin được rằng chồng cũ của Jiyeon (T-ara) cuối cùng cũng có ngày này.

Cuộc hôn nhân của Jiyeon (T-ara) và cựu cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun đã khiến báo giới Hàn Quốc tiêu tốn nhiều giấy mực. Cặp đôi ly hôn cách đây 2 năm và từ đó đến nay, thỉnh thoảng họ lại trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội vì sự thay đổi ngoại hình hoặc thái độ dành cho nhau sau khi “đường ai nấy đi”.

Mới đây nhất trong sáng 18/8, Seoul Shinmun đưa tin, chồng cũ Jiyeon vừa thu hút sự chú ý lớn khi bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài gầy gò đến mức khó lòng nhận ra. So với thời gian trước, Hwang Jae Gyun giờ đây bỗng trở nên gầy rộc đáng báo động và xuống sắc thấy rõ. Gương mặt anh trông vô cùng hốc hác, mất đi hoàn toàn sự phong độ cùng vẻ nam tính, quyến rũ vốn có. Việc sụt cân quá đà không chỉ khiến cựu cầu thủ bóng chày trở nên kém sắc, thiếu sức sống mà còn làm cho anh trông già đi cả chục tuổi.

Hậu ly hôn Jiyeon, Hwang Jae Gyun bỗng trở nên gầy gò, xuống cấp nhan sắc tới mức không thể nhận ra nổi. Nhìn hình ngày ấy - bây giờ của chồng cũ Jiyeon, nhiều khán giả đã không tin đây cùng là 1 người. Ảnh: Naver

Khuôn mặt quá đỗi gầy gò khiến nụ cười của Hwang Jae Gyun ở thời điểm hiện tại trông gượng gạo, kém tươi tắn. Ảnh: X

Không chỉ lao dốc ngoại hình, công việc của Hwang Jae Gyun cũng không suôn sẻ thuận lợi hậu ly hôn. Từng là 1 trong những ngôi sao bóng chày nổi tiếng nhưng tới đầu năm 2026, Hwang Jae Gyun đã đột ngột tuyên bố giải nghệ vì phong độ ngày càng đi xuống. Sau đó, anh chuyển hướng sang làm ngôi sao truyền hình thực tế. Những tưởng ngon ăn, ai dè cựu cầu thủ bóng chày cứ hễ xuất hiện trên show nào là lại “hứng gạch” tơi bời, để lại 1 ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng công chúng.

Hwang Jae Gyun tích cực tham gia nhiều show, hầu như lần nào cũng có những động thái nhắm vào Jiyeon. Thậm chí, cựu cầu thủ này còn không ngầu ngại úp mở đổ lỗi cho Jiyeon, khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng.

Hồi cuối tháng 1, Hwang Jae Gyun xuất hiện trên chương trình The Manager (đài MBC) và tiết lộ rằng anh đã mơ ước có những đứa con. Từ đây, công chúng nhận định nam cầu thủ ngầm ám chỉ Jiyeon không sinh con, làm cho cuộc hôn nhân tan vỡ. Chỉ sau đó đúng 2 ngày, Hwang Jae Gyun lại tiếp tục gây sóng gió với màn lộ diện trong talk show Zzanbro do MC Shin Dong Yup làm chủ xị. Tại đây, anh tiết lộ chuyện đã kết hôn với mối tình đầu (Jiyeon) kèm theo tiếng thở dài thườn thượt khi nhắc tới vợ cũ. Qua hành động thở dài, nam cầu thủ lại 1 lần nữa úp mở đổ lỗi cho mỹ nhân T-ara.

Hwang Jae Gyun liên tục ngầm chỉ trích Jiyeon trên sóng truyền hình hậu ly hôn. Ảnh: Naver

Ở chiều ngược lại, Jiyeon tập trung vào các hoạt động cùng nhóm T-ara và chưa từng đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình với Hwang Jae Gyun.

Đáng nói, nguyên nhân khiến Jiyeon - Hwang Jae Gyun đổ vỡ được cho là do cựu cầu thủ họ Hwang ngoại tình và giữa cặp đôi có sự khác biệt lớn về tính cách. Còn nhớ Hwang Jae Kyun đã bị bắt gặp uống rượu xuyên đêm với những cô gái lạ mặt tại 1 quán bar giữa lúc tin đồn rạn nứt với Jiyeon đang râm ran. Hành động này được cho là “giọt nước tràn ly” khiến mỹ nhân T-ara quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình.

Như vậy Hwang Jae Gyun là 1 trong những nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân với mỹ nhân T-ara tan vỡ. Ấy vậy mà anh lại liên tục ẩn ý trách móc vợ cũ trên sóng truyền hình. Từ đây, cựu cầu thủ họ Hwang đã hứng trọn “cơn mưa gạch đá” từ công chúng. Nhiều khán giả nhận xét, Hwang Jae Gyun nhỏ nhen, không đáng mặt đàn ông và chỉ đáng "xách dép" cho Jiyeon.

Hình ảnh Hwang Jae Gyun tiệc tùng thâu đêm bên bạn bè và 1 cô gái lạ mặt từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: X

Jiyeon - Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Tới tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Và đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.