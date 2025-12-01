Các vùng phía bắc của Nhật Bản đang phải liên tục hứng chịu những đợt tuyết rơi dày đặc và gió giật mạnh. Tình trạng thời tiết cực đoan này khiến cả cư dân địa phương lẫn những người đam mê các môn thể thao mùa đông phải vất vả vật lộn để chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cơ quan chức năng cảnh báo về khả năng gián đoạn giao thông tại Hokkaido do ảnh hưởng của tuyết rơi dày và bão tuyết. Các quan chức từ Cơ quan Khí tượng cho biết hình thái áp suất mùa đông đã mang theo tuyết lớn đến các khu vực phía bắc và phía tây dọc theo bờ biển Biển Nhật Bản.

Bão tuyết tại Nhật Bản

Lượng tuyết tích tụ tính đến 5 giờ sáng thứ Bảy (27/12) đã đạt mức 2.14 mét tại khu vực Sukayu thuộc tỉnh Aomori. Tại Sounkyo, Hokkaido, con số này là 78 centimet, trong khi Daisen thuộc tỉnh Tottori ghi nhận 69 centimet. Quận Fujiwara của thị trấn Minakami ở tỉnh Gunma đạt 67 centimet và thị trấn Tadami ở tỉnh Fukushima là 58 centimet.

Khu vực phía bắc Nhật Bản cũng xuất hiện gió mạnh với tốc độ gió tức thời tối đa đạt 84.6 km/h tại thành phố Kushiro, Hokkaido. Thành phố Sakata thuộc tỉnh Yamagata ghi nhận tốc độ 75.9 km/h và thị trấn Happo thuộc tỉnh Akita đạt 74.5 km/h.

Tình trạng tuyết rơi và gió mạnh đã xuất hiện vào cuối tuần qua tại Hokkaido, đặc biệt là dọc theo bờ biển Biển Nhật Bản. Sức gió duy trì tối đa có thể lên tới 64.8 km/h trên biển và 57.6 km/h trên đất liền, với các đợt gió giật mạnh đạt mức 108 km/h.

Người dân được kêu gọi hết sức thận trọng khi di chuyển trên những con đường đóng băng sau khi nhiệt độ giảm mạnh trên toàn quốc vào sáng thứ Bảy. Vào lúc 5 giờ sáng, mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được là âm 19.8 độ C tại thị trấn Rikubetsu, Hokkaido.

Nguồn: NHK, Straits Times