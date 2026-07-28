Tình cảnh khó khăn của nam diễn viên nghìn tỷ

Mốc doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng từ các phim điện ảnh từng tham gia là thành tích đáng tự hào của Quang Tuấn. Nhưng nếu không sớm thay đổi, Quang Tuấn dễ rơi vào vòng lặp nhàm chán ở thể loại phim kinh dị, trong khi người xem ngày càng khắt khe, hướng đến những trải nghiệm mới.

Cột mốc 1.000 tỷ đồng của Quang Tuấn

Trong giai đoạn 2025-2026, Quang Tuấn góp mặt tới 7 dự án điện ảnh, trong đó có tới bốn bộ phim thuộc dòng kinh dị gồm Nhà ma xó , Quỷ nhập tràng , Quỷ nhập tràng 2 và mới nhất là Quỷ bắt hồn .

Cùng với đó, tính đến đầu năm 2026, tổng doanh thu các phim anh tham gia cũng chính thức vượt mốc 1.000 tỷ đồng - một con số hiếm diễn viên Việt đạt được. Những tác phẩm nổi bật của Quang Tuấn có thể kể đến Thất Sơn Tâm Linh (47 tỷ đồng), Nghề siêu dễ (68 tỷ đồng), Quỷ cẩu (109 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (149 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng), Truy tìm Long Diên Hương (206 tỷ đồng), Thiên đường máu (126 tỷ đồng)....

Năm 2025, Quang Tuấn phủ sóng rộng khắp từ màn ảnh rộng đến truyền hình thực tế.

Từ vai sát nhân trong Thất Sơn tâm linh , Quang Tuấn dần xây dựng hình ảnh diễn viên có khả năng xử lý những vai diễn nặng về tâm lý, nhiều ám ảnh và nội tâm phức tạp.

Sau đó là Bằng chứng vô hình , Tro tàn rực rỡ rồi hàng loạt dự án khác, giúp anh trở thành một trong những gương mặt diễn xuất ổn định và duy trì độ phủ sóng thường xuyên ở rạp Việt.

Nam diễn viên cũng cho thấy tinh thần lăn xả khi nhập vai. Quang Tuấn từng giảm gần 14 kg cho vai diễn trong Địa đạo , trầy trật đóng cảnh hành động ở Thiên đường máu, Truy tìm Long Diên Hương .

Điểm mạnh của Quang Tuấn nằm ở khả năng tiết chế cảm xúc. Nam diễn viên không gây bùng nổ bằng những màn thoại dài hay biểu cảm quá kịch tính, trái lại có khả năng tạo sức nặng bằng ánh mắt, sự im lặng và diễn xuất nội tâm. Đây cũng là lý do các đạo diễn phim kinh dị tin tưởng nam diễn viên.

Khi thị trường chứng kiến dòng phim kinh dị liên tục thắng lớn tại phòng vé, Quang Tuấn gần như trở thành lựa chọn quen thuộc.

Điều này giúp anh liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm ăn khách, đồng thời đưa tổng doanh thu cá nhân vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Thành tích ấy phản ánh sức hút phòng vé cũng như sự tin tưởng của các nhà sản xuất dành cho nam diễn viên.

Tuy nhiên, khán giả cũng đã dần quen với hình ảnh Quang Tuấn trong vai người đàn ông khắc khổ, ánh mắt mệt mỏi, mang gánh nặng gia đình rồi bị cuốn vào những hiện tượng siêu nhiên. Quang Tuấn đối mặt với áp lực kẹt trong vùng an toàn, dẫn đến màn thể hiện thiếu bùng nổ.

Rơi vào vòng lặp

Quỷ bắt hồn từng được kỳ vọng sẽ tiếp nối chuỗi thành công của Quang Tuấn ở dòng phim kinh dị. Bộ phim khai thác chất liệu tín ngưỡng dân gian với câu chuyện về người cha đơn thân Hùng (Quang Tuấn) tìm mọi cách cứu con trai khỏi lời nguyền "bắt hồn".

Phim khởi chiếu từ 10/7, hiện thu về hơn 35 tỷ đồng, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng doanh thu và đang rơi vào chuỗi ngày giảm nhiệt nhanh chóng.

Đây là bộ phim Việt duy nhất phát hành trong tháng 7, thời điểm các bom tấn quốc tế đồng loạt đổ bộ rạp chiếu.

Quỷ bắt hồn khó tiếp nối chuỗi thành công của Quang Tuấn ở dòng phim kinh dị.

Ở góc độ diễn xuất của phim, Quang Tuấn vẫn là điểm sáng. Nam diễn viên giữ được phong độ trong những phân đoạn nặng tâm lý, đặc biệt là các cảnh thể hiện nỗi đau, sự bất lực và bản năng bảo vệ con của một người cha. Những cảnh hành động hay đối đầu với thế lực siêu nhiên cũng cho thấy sự lăn xả quen thuộc của nam diễn viên.

Tuy nhiên, vai diễn chỉ dừng ở mức an toàn, không cho thấy sự bùng nổ của Quang Tuấn. Sau nhiều năm gắn bó với dòng phim kinh dị, cách thể hiện nội tâm, biểu cảm lo âu, hoang mang và hình tượng người đàn ông bất lực của anh có nhiều nét tương đồng với các tác phẩm trước.

Nhân vật Hùng cũng rơi vào tình trạng phát triển thiếu nhất quán. Bộ phim xây dựng anh là người cha chịu nhiều áp lực sau khi vợ qua đời, dồn toàn bộ gánh nặng kinh tế lên vai nên vô tình bỏ quên con trai nhưng cách nhân vật thay đổi lại diễn ra quá nhanh. Từ một người thường xuyên quát mắng, cư xử cứng nhắc với con, Hùng gần như chuyển sang trạng thái giàu cảm xúc chỉ sau vài tình huống, khiến hành trình thay đổi thiếu sức thuyết phục.

Kịch bản phim cũng tồn tại nhiều lỗ hổng, cho thấy sự thiếu chặt chẽ, kỹ xảo gây tranh cãi, lạm dụng jumpscare và chưa khai thác hết tiềm năng của yếu tố tâm linh.

Trước đó, ở Quỷ nhập tràng 2 , Quang Tuấn cũng không cho thấy sự bứt phá cần thiết ở địa hạt sở trường. Anh chưa thể hiện được nhiều ngoài ánh mắt căng cứng, biểu cảm trợn trừng.

Khán giả cũng đã dần quen với hình ảnh Quang Tuấn trong vai người đàn ông khắc khổ, ánh mắt mệt mỏi, mang gánh nặng gia đình.

Mốc doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng là thành tích đáng tự hào của Quang Tuấn. Nhưng với một diễn viên được đánh giá cao về năng lực, thành tích thương mại có lẽ không còn là mục tiêu lớn nhất. Nếu không sớm thay đổi, Quang Tuấn dễ rơi vào vòng lặp nhàm chán, trong khi người xem ngày càng khắt khe, hướng đến những trải nghiệm mới.

Điều Quang Tuấn cần lúc này có thể không phải thêm một bộ phim kinh dị doanh thu trăm tỷ đồng mà là một vai diễn đủ khác biệt để ghi dấu ấn với khán giả.