Tình báo Ukraine tiết lộ đặc điểm của tên lửa đối đất RM-48U thuộc tổ hợp S-400

GD&TĐ - Tên lửa đạn đạo RM-48U của Nga dành cho hệ thống S-400 được trang bị đầu đạn phân mảnh có sức nổ mạnh nặng 199 kg.

Thông tin này được Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo và được đăng tải trên trang web War&Sanctions. Những tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở khoảng cách lên đến 400 km.

GUR cũng tiết lộ cơ sở linh kiện, các doanh nghiệp tham gia sản xuất và những thiết bị nước ngoài mà họ sử dụng.

Mặc dù có nguồn gốc từ Nga, tên lửa RM-48U sử dụng một số lượng đáng kể các linh kiện nhập khẩu trong thiết kế, GUR đã tìm thấy tổng cộng 117 thiết bị điện tử nước ngoài trong thành phần cấu tạo.

Số lượng lớn nhất đến từ Hoa Kỳ - 95, tiếp theo là 4 từ Đài Loan, 3 từ Thụy Sĩ, 2 từ mỗi nước Đức, Hà Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc, và 1 phần đến từ Pháp.

Trong số các thành phần quan trọng nhất là bộ vi xử lý và FPGA Xilinx ZYNQ XC7Z010, bộ nhớ Micron, bộ chuyển đổi của Analog Devices và Texas Instruments, bộ thu phát, bộ khuếch đại thuật toán, bộ ổn định và các linh kiện điện tử khác từ Hoa Kỳ.

Dưới nhãn hiệu Thụy Sĩ, module GNSS M10050-KB do u-blox sản xuất, là một phần của hệ thống định vị vệ tinh Kometa-P12.

Các thành phần được tìm thấy trong tên lửa RM-48U.

Theo tình báo Ukraine, Nga đang khôi phục các tên lửa dẫn đường phòng không và tên lửa mục tiêu đã ngừng hoạt động thuộc tổ hợp S-400 và hiện đại hóa chúng để sử dụng nhằm chống lại các mục tiêu trên mặt đất.

RM-48U được trang bị động cơ nhiên liệu rắn từ tên lửa phòng không dẫn đường 48N6DM của hệ thống S-400. Phần đuôi lấy từ tên lửa xuất khẩu 48N6E2, được sử dụng trong các tổ hợp S-300 PMU1/2 và S-400. Khoang thiết bị của RM-48U chứa các bộ phận riêng lẻ của tên lửa 9M96 và 48N6E2.

Tên lửa này có thiết kế một tầng và di chuyển theo quỹ đạo đạn đạo với tốc độ Mach 4 - 6. GUR còn phát hiện ít nhất 63 doanh nghiệp Nga tham gia vào việc sản xuất tên lửa RM-48U và các linh kiện quan trọng của nó.

Một trong những bên tham gia chính là Tập đoàn Almaz-Antey - nhà phát triển và sản xuất của tên lửa RM-48U. Một đơn vị quan trọng khác là Công ty cổ phần VNIIR-Progress, nhà sản xuất hệ thống định vị vệ tinh Kometa-R12, một phần của tên lửa.

Công ty V. I. Rdultovsky NPO Poisk cũng tham gia sản xuất linh kiện riêng lẻ. Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm về cơ cấu an toàn và kích hoạt 9E134, được lắp đặt trong đầu đạn.

Việc sản xuất động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa cũng do các doanh nghiệp Nga đảm nhiệm. Nhà máy FKP Kamensky cung cấp thuốc phóng động cơ 87B6, trong khi nhà máy FKP Ya. M. Sverdlov sản xuất các bộ phận của đầu đạn và động cơ, đặc biệt là thuốc phóng 87B6 và 28A6.