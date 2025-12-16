Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), Nga đã điều chỉnh tên lửa không đối không R-60 để tích hợp trên máy bay không người lái (UAV), nhằm phá hủy trực thăng và máy bay của Ukraine. Tên lửa lắp trên ray phóng APU-60-1MD, được gắn vào một giá đỡ đặc biệt nằm ở phần trên, phía trước thân máy bay không người lái.

DIU cho biết UAV này được trang bị hai camera, gồm một ở mũi và một ở phía sau bệ phóng tên lửa. Việc truyền hình ảnh và gửi lệnh điều khiển được thực hiện thông qua modem mạng lưới Xingkay Tech XK-F358.

Máy bay không người lái Geran-2 trang bị tên lửa R-60.

DIU cho biết bộ điều khiển bay, hệ thống dẫn đường và các đơn vị quán tính của UAV vẫn tương tự các biến thể Geran trước đó. Để duy trì khả năng định vị vệ tinh trong điều kiện tác chiến điện tử, UAV sử dụng mô-đun Kometa với 12 kênh chống nhiễu.

Theo cơ quan tình báo Ukraine, các linh kiện điện tử của UAV này có nguồn gốc từ nhiều quốc gia, như: Mỹ, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Đức và Anh.

"Nguyên lý sử dụng tên lửa R-60 trên máy bay không người lái có thể dựa trên việc truyền hình ảnh từ camera về cho người điều khiển. Khi máy bay hoặc trực thăng Ukraine xâm nhập khu vực tác chiến, người điều khiển sẽ gửi lệnh phóng tới hệ thống tự động hóa của tên lửa. Sau khi rời bệ phóng, đầu dò hồng ngoại của R-60 sẽ tự động khóa mục tiêu. Một kịch bản khác là đầu dò hồng ngoại xác định mục tiêu trước khi phóng, truyền dữ liệu về cho người điều khiển để ra quyết định khai hỏa", DIU nhấn mạnh.

Theo DIU, mục tiêu chính của việc Nga trang bị tên lửa cho UAV Geran-2 là gia tăng mối đe dọa đối với lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là các phương tiện hàng không chiến thuật, đồng thời làm suy giảm các nỗ lực đánh chặn UAV của Nga.