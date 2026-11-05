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Tình báo Ukraine đưa ra con số đáng lo ngại về kho dự trữ tên lửa Nga

Bạch Dương
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Nga duy trì kho dự trữ đáng kể các loại tên lửa tầm xa và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ sản xuất, bất chấp những lệnh trừng phạt quốc tế.

- Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

Tính đến tháng 10/2026, kho dự trữ của Nga lên tới 700 tên lửa đạn đạo và vài nghìn tên lửa hành trình các loại, theo báo cáo của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR).

Số lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 hiện có thuộc tổ hợp Iskander-M ước tính khoảng 115 quả. Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất khoảng 65 quả tên lửa loại này mỗi tháng, phù hợp với kế hoạch ban đầu.

Song song với đó, việc phát triển một hệ thống tên lửa hiện đại hóa với tầm bắn dự kiến từ 550 đến 700km đang được tiến hành.

Ước tính số lượng tên lửa RM-48U dự trữ dành cho hệ thống tên lửa phòng không S-400 lên đến 400 quả. Mỗi tháng, các nhà máy của Nga sản xuất khoảng 40 tên lửa mới thuộc loại này.

- Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Nga cũng đang tích lũy một lượng lớn tên lửa chống hạm 3M55 Onyx, bao gồm cả phiên bản nâng cấp. Tổng số lượng tên lửa trong kho của họ vượt quá 600 quả.

Để tăng hiệu quả sử dụng chống lại mục tiêu trên mặt đất, tên lửa được trang bị đầu đạn mạnh hơn và tầm bay xa hơn. Hơn 55 tên lửa như vậy đã được sản xuất trong vòng 7 tháng.

Tổng số tên lửa chống hạm 3M22 Zircon trong kho dự trữ vượt quá 120 quả. Tốc độ sản xuất loại tên lửa này vẫn còn tương đối thấp khi chỉ có hơn 30 đơn vị được sản xuất trong 7 tháng đầu năm 2026.

Việc sản xuất tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal đã tạm thời bị đình chỉ do các vấn đề về độ chính xác. Nga đã chuyển hướng năng lực sản xuất hiện có để chế tạo các loại vũ khí khác.

- Ảnh 3.

Phóng tên lửa hành trình Kalibr từ một tàu chiến của Hải quân Nga.

Tên lửa hành trình Kh-101 vẫn là một trong những phương tiện chính để tấn công trên quy mô lớn. Kế hoạch sản xuất hàng tháng đối với loại tên lửa này vượt quá 80 chiếc, và sản lượng thực tế tại các doanh nghiệp riêng lẻ cũng vượt quá con số đã lên kế hoạch.

Tuy vậy, các lỗi kỹ thuật đang được ghi nhận ở tên lửa, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc nhắm mục tiêu. Vì lý do này, một số lô đạn dẫn đường đang được trả lại Cục Thiết kế Raduga để khắc phục sự cố.

Kho dự trữ tên lửa hành trình 3M14 Kalibr hiện có hơn 450 quả. Tốc độ sản xuất hàng tháng của chúng vào khoảng 29 quả. Nga hiện đang dành một phần đáng kể số tên lửa nói trên cho kho dự trữ chiến lược, đặc biệt là để trang bị thêm cho các hạm đội của họ.

Theo Militarnyi
Tags

Ukraine (

tên lửa đạn đạo

tên lửa hành trình

Iskander-M

S-400

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