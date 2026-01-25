.t1 { text-align: justify; }

"Nga hiện sở hữu 3 - 4 tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc tổ hợp Oreshnik trong kho vũ khí của mình", thông tin này được ông Oleg Lugovsky - Phó Cục trưởng thứ nhất Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform.

Theo ông Lugovsky, vào năm 2026, Nga dự định bắt đầu sản xuất hàng loạt các tên lửa này và hoàn thành ít nhất 5 quả đạn mỗi năm.

"Chúng tôi biết rằng Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch đưa tên lửa Oreshnik vào sản xuất hàng loạt trong năm 2026 và họ có khả năng sản xuất 5 hoặc nhiều hơn 5 tên lửa loại này mỗi năm", ông Lugovsky lưu ý.

Vị quan chức cũng nhấn mạnh rằng tổ hợp này có ý nghĩa chính trị nhiều hơn là quân sự. Theo ông Lugovsky, nó chủ yếu là một công cụ để đe dọa các đối tác châu Âu, vì hiệu quả chiến đấu của tổ hợp này còn nhiều nghi vấn.

Ông Oleg Luhovsky - Phó Cục trưởng thứ nhất Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.

Chúng ta cần nhớ lại rằng tên lửa tầm trung siêu thanh Oreshnik, được sử dụng để tấn công khu vực Lviv, không hề có hệ thống dẫn đường cho từng đầu đạn.

Đồng thời, khoang chiến đấu có thể sử dụng một khoang thiết bị kín đặc trưng của các sản phẩm phát triển từ Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva, cũng như một hệ thống định hướng khoang chiến đấu bằng khí nén được sử dụng trong quá trình tách khối.

Bên cạnh đó, nhiều linh kiện đặc biệt lạc hậu như "bóng chân không" từ thời Liên Xô cũng được tìm thấy trong tên lửa này, hay các thiết bị lấy từ những sản phẩm khác lắp sang, cho thấy Nga đang gặp khó trong việc tìm nguồn cung linh kiện.