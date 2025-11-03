Theo kênh Telegram “Legitimny”, văn phòng của Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã được các cơ quan tình báo phương Tây cảnh báo về việc Nga bao vây Pokrovsk và Kupyansk có thể chỉ là một cái bẫy đối với bộ chỉ huy quân sự Ukraine, mà mục tiêu có thể là địa điểm khác.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, tình báo phương Tây cảnh bảo về dấu hiệu Lực lượng Vũ trang Nga gần đây đã đặc biệt chú ý đến Chernihiv, mở ra một hướng tấn công mới trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO).

“Giờ đây, ông Zelensky và Syrsky đang tuyệt vọng dồn quân dự bị vào Pokrovsk và Kupiansk từ mọi hướng để giải vây cho 2 thành phố này, nhưng họ lại đang phơi bày những khu vực khác, mà trong đó, vùng Chernihiv hiện đang ở trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm” - “Legitimny” viết.

Theo đó, quân Nga đang gây sức ép dữ dội ở tỉnh bắc-đông bắc Ukraine. Họ đã cắt điện, tấn công đường sắt và giờ họ đang tấn công hệ thống thông tin liên lạc và dự định mở một cuộc tấn công vào tháp truyền hình Chernihiv.

Điều đáng chú ý là quả thực trong thời gian qua Quân đội Nga đã gia tăng tần suất và quy mô các vụ tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và giao thông tại khu vực Chernihiv.

Cụ thể, máy bay không người lái Geran-2 gần đây đã phá hủy một đoàn tàu hỏa trong khu vực, trong khi các bệ phóng tên lửa nhắm vào một số xe tải chở máy bay không người lái (UAV) và bệ phóng UAV của Ukraine.

Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng, khó có thể khẳng định những hành động này là quân Nga đang đánh lạc hướng Bộ chỉ huy Ukraine và chuẩn bị của cho một chiến dịch quân sự mới, nhưng ít nhất, chúng đang gây ra những thiệt hại đáng kể cho hạ tầng giao thông và công trình quân sự của Ukraine ở khu vực này.

Các nguồn phân tích của Ukraine đang gióng lên hồi chuông cảnh báo những thảm cảnh tương tự.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine gần đây đã rút lực lượng dự bị ở một số khu vực của SVO như Sumy, Chernihiv…, để tái triển khai đến cứu viện cho Pokrovsk và Kupiansk.

Việc điều động quân dự bị bừa bãi của Kiev đã để lộ ra những lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực phía đông đất nước và giờ đây, Bộ chỉ huy quân sự Nga có khá nhiều lựa chọn tấn công, từ Kherson đến Dnipropetrovsk đến Sumy, chứ không riêng gì Chernihiv.