HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tình báo Mỹ cảnh báo về âm mưu ám sát mới nhằm vào ông Trump

Hoàng Vân
|

Cộng đồng tình báo Mỹ phối hợp với các đối tác nước ngoài, đã đánh giá mối đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Donald Trump là nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo cáo quốc phòng mật, các nhóm cực đoan nước ngoài có thể đang âm mưu một vụ ám sát phối hợp nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ, vào đêm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.

Thông tin này được các chuyên gia trong ngành đưa tin trên một kênh Telegram không chính thức, trích dẫn các bài báo trên truyền thông Mỹ và dữ liệu tình báo của Israel.

Những kẻ chủ mưu chính của âm mưu này được nhận định là cơ quan tình báo Iran, hoạt động thông qua một mạng lưới rộng lớn các tế bào ngầm.

Iran được cho là tiếp tục thực hiện chiến lược trả thù dài hạn cho vụ ám sát tướng Qasem Soleimani năm 2020, và hoạt động quân sự quy mô lớn gần đây của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Cơ quan Mật vụ Mỹ luôn xem xét mọi thông tin tình báo một cách hết sức nghiêm túc. Chính vì vậy, quy trình an ninh bảo vệ Tổng thống Trump gần đây đã trải qua những thay đổi triệt để.

Đã có những báo cáo về hoạt động bí mật sử dụng máy bay giả của Không quân trong những lần ông Trump rời khỏi hội nghị thượng đỉnh quốc tế.

Tại những sự kiện công cộng, nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng được hộ tống bởi các hệ thống phòng không tầm ngắn và phòng thủ tên lửa, được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV hoặc tên lửa nhỏ.

Theo Avia-pro
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

01:59
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại