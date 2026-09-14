Tình báo Mỹ cảnh báo về âm mưu ám sát mới nhằm vào ông Trump

Cộng đồng tình báo Mỹ phối hợp với các đối tác nước ngoài, đã đánh giá mối đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Donald Trump là nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo cáo quốc phòng mật, các nhóm cực đoan nước ngoài có thể đang âm mưu một vụ ám sát phối hợp nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ, vào đêm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.

Thông tin này được các chuyên gia trong ngành đưa tin trên một kênh Telegram không chính thức, trích dẫn các bài báo trên truyền thông Mỹ và dữ liệu tình báo của Israel.

Những kẻ chủ mưu chính của âm mưu này được nhận định là cơ quan tình báo Iran, hoạt động thông qua một mạng lưới rộng lớn các tế bào ngầm.

Iran được cho là tiếp tục thực hiện chiến lược trả thù dài hạn cho vụ ám sát tướng Qasem Soleimani năm 2020, và hoạt động quân sự quy mô lớn gần đây của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Cơ quan Mật vụ Mỹ luôn xem xét mọi thông tin tình báo một cách hết sức nghiêm túc. Chính vì vậy, quy trình an ninh bảo vệ Tổng thống Trump gần đây đã trải qua những thay đổi triệt để.

Đã có những báo cáo về hoạt động bí mật sử dụng máy bay giả của Không quân trong những lần ông Trump rời khỏi hội nghị thượng đỉnh quốc tế.

Tại những sự kiện công cộng, nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng được hộ tống bởi các hệ thống phòng không tầm ngắn và phòng thủ tên lửa, được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV hoặc tên lửa nhỏ.