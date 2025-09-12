Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Ju Ae. (Ảnh: Reuters)

Ju Ae đã thu hút sự chú ý của cộng động quốc tế vào đầu tháng này, khi có chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên cùng ông Kim Jong Un.

Các nhà phân tích từ lâu đã coi Ju Ae là người kế nhiệm tiềm năng của ông Kim, mặc dù một số người cho rằng Ju Ae có một người anh trai đang được bí mật đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định "Ju Ae đã có đủ nền tảng cần thiết để củng cố vị thế của mình như một người kế nhiệm tiềm năng", sau chuyến thăm Trung Quốc.

Cơ quan này cho biết, địa vị của Ju Ae đã được thể hiện rõ qua những bức ảnh và một bộ phim tài liệu đặc biệt của truyền thông nhà nước về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong Un.

Truyền thông Triều Tiên cũng đã công bố một bức ảnh chụp Ju Ae trên đoàn tàu chống đạn cùng với ông Kim và các quan chức khác khi họ trở về từ Bắc Kinh.

Ju Ae tháp tùng ông Kim trong chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Cơ quan tình báo Seoul cho biết, họ tin rằng ông Kim và con gái "lưu trú tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc”. Cũng theo cơ quan này, ông Kim không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào, lưu ý rằng nhịp tim và huyết áp của ông vẫn trong phạm vi bình thường.

Ju Ae xuất hiện công khai lần đầu tiên vào năm 2022, tại một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên kể từ đó đã gọi Ju Ae là "người con được yêu mến" và "người dẫn dắt vĩ đại", hay "hyangdo" trong tiếng Hàn - một thuật ngữ thường dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao và những người kế nhiệm.

Có tin đồn cho rằng, ông Kim Jong Un còn một người con khác, có thể đang đi du học. Tuy nhiên, tình báo Hàn Quốc lưu ý, dù có cố gắng che giấu sự thật đến đâu, thì người con này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Do đó, khả năng này được coi là rất thấp.