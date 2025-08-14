Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ngày 14 tháng 8 năm 2025 thông báo rằng Ủy ban Châu Âu do bà Ursula von der Leyen đứng đầu, đang xây dựng các kịch bản cho một cuộc thay đổi quyền lực ở Hungary với mục tiêu phế truất Thủ tướng Viktor Orban.

Theo đại diện SVR, Brussels không hài lòng với chính sách "thân Nga" của Budapest, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến Moskva và Kyiv, cũng như những nỗ lực của Hungary nhằm gây ảnh hưởng đến các quyết định tập thể của Liên minh Châu Âu.

Nguồn tin của SVR nói rõ, ứng cử viên chính cho vị trí người đứng đầu chính phủ được xem xét là lãnh đạo đảng đối lập "Tôn trọng và Tự do" - ông Peter Magyar, người mà bà von der Leyen coi là trung thành với giới tinh hoa toàn cầu.

Kế hoạch này giả định ông Magyar sẽ lên nắm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội vào mùa xuân năm 2026 hoặc sớm hơn. Các nguồn lực vật chất, hành chính, truyền thông và vận động hành lang đáng kể đã được huy động để hỗ trợ nhân vật trên.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban được xem là đồng minh lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong EU và NATO.

Kyiv đang tích cực tham gia vào chiến dịch "giải tán" chính phủ của Thủ tướng Orban, mà theo SVR, Budapest bị xác định là nhân tố chính đang cản trở quá trình hội nhập châu Âu của Ukraine.

"Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky sử dụng năng lực của các cơ quan tình báo Ukraine và cộng đồng người nước này sống trên đất Hungary để gây áp lực không nhỏ đối với địa phương, nhằm mang lại lợi ích cho họ", theo đại diện SVR.

Tuyên bố của SVR được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Hungary gần đây đã chỉ trích vụ Kyiv liên quan đến hành động tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba - nơi cung cấp phần lớn năng lượng cho Hungary.