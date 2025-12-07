Tình anh em - “đặc sản” làm nên giá trị của Anh Trai Say Hi 2025

Các nghệ sĩ không chỉ bước lên sân khấu để phô diễn tài năng, tìm kiếm hào quang cho mình mà thật sự coi nhau là đồng đội, là anh em, cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất.

Tinh thần đồng đội hiếm thấy

Anh Trai Say Hi 2025 không có drama về mâu thuẫn cá nhân.

Suốt mùa giải, dù trong hậu trường hay trên sân khấu, các anh trai đều thể hiện tình cảm chân thành, sự gắn bó và đồng hành rất tự nhiên. Trước đó, khán giả đã thấy Vũ Cát Tường không muốn có Karik và Ngô Kiến Huy trong đội để đem lại sự công bằng cho các nghệ sĩ trẻ. Đây là sự hỗ trợ âm thầm, mong muốn điều tốt đẹp cho các anh trai trẻ trong chương trình, để mọi người đều có cơ hội tỏa sáng như nhau.

Trong khi đó, RIO dù đã rời khỏi chương trình nhưng vẫn dành tình cảm đẹp đẽ cho các anh trai ở lại thông qua MV Hành trình. Hành động của RIO cho thấy Anh Trai Say Hi thực sự là một hành trình đẹp với những khoảnh khắc tình cảm khiến các anh trai muốn lưu giữ mãi.

Tình anh em chính là “đặc sản” của Anh Trai Say Hi 2025.

Và mới đây nhất, từ việc GILL mời toàn đội lên sân khấu, đến B Ray được các anh em xuống khán đài cổ vũ, hay CAPTAIN BOY “tất tay” bầu chọn… tất cả đều cho thấy rằng đây không chỉ là sân chơi của cá nhân mà là của một cộng đồng nghệ sĩ có tinh thần đoàn kết, có tình anh em gắn bó.

Anh Trai Say Hi 2025 không chỉ tạo ra một mùa giải bùng nổ với những màn trình diễn thăng hoa, mà còn ghi dấu một tinh thần đồng đội hiếm thấy. Ở chương trình ấy, các nghệ sĩ không chỉ bước lên sân khấu để phô diễn tài năng, tìm kiếm hào quang cho mình mà thật sự coi nhau là đồng đội, là anh em, cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất.

Và có lẽ chính điều đó đã giúp mùa giải 2025 mang một màu sắc khác biệt: Một chương trình giải trí nhưng chứa đựng tinh thần nhân văn mạnh mẽ. Ở đó, người ta không chỉ nhìn thấy nghệ sĩ nỗ lực tỏa sáng trên sân khấu, mà còn nhìn thấy những người đàn ông trưởng thành biết yêu thương, chia sẻ và đồng hành cùng nhau vượt qua thử thách.

Tình anh em xuyên suốt 2 mùa Anh Trai Say Hi

Với những gameshow hiện nay, yếu tố cạnh tranh thường được đặt ở vị trí trung tâm. Nhưng ở Anh Trai Say Hi, điều thu hút khán giả không chỉ nằm ở kỹ thuật hát, nhảy hay độ hoành tráng của sân khấu mà là tình anh em giữa những nghệ sĩ tham gia chương trình.

Nó như một thứ “đặc sản” âm thầm nhưng bền bỉ, hiện diện từ mùa đầu của chương trình, trong cách các anh em hỗ trợ nhau, cổ vũ nhau, và thậm chí sẵn sàng nhường spotlight chỉ để được đứng cạnh nhau trong khoảnh khắc cuối cùng.

Đó cũng là lý do nhiều anh trai trong chương trình dành sự biết ơn, ghi nhận dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của họ chính là khi tham gia sân chơi này, nhận được tình cảm của các anh em dành cho nhau.

Không khó để nhận ra sự đóng góp, hỗ trợ mà các anh trai mùa 1 dành cho “người kế nhiệm” của mình.

Ngô Kiến Huy được quán quân mùa 1 - HIEUTHUHAI - hỗ trợ trong phần thi solo.

Khi Ngô Kiến Huy tỏa sáng với ca khúc Nhìn về phía anh, anh cũng tiết lộ chính HIEUTHUHAI - quán quân mùa 1 - đã giúp đỡ anh sáng tác phần rap và trong suốt quá trình thu âm ca khúc này.

Nhờ vậy, phần thi của Ngô Kiến Huy không chỉ trẻ trung, hiện đại, tươi mới hơn mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả nhờ tình anh em gắn bó, chân thành giữa các anh trai trong chương trình.

Chia sẻ về hành trình ở Anh Trai Say Hi, Sơn.K thừa nhận: “Anh Trai Say Hi mang lại cho tôi rất nhiều thứ, đó là tình cảm của khán giả và tình cảm của các anh trai dành cho mình”.

Và tình cảm của các anh trai theo lời Sơn.K nói đã được thể hiện ngay với sự xuất hiện của JSOL - anh trai mùa 1 - và màn “bóc mẽ” hài hước của anh dành cho Sơn.K.

Sơn.K được JSOL dõi theo, đồng hành từ đầu mùa thi.

JSOL xuất hiện ở dưới khán đài, cổ vũ nhiệt tình cho Sơn.K, anh chia sẻ, bản thân luôn dõi theo hành trình của đàn em từ đầu mùa giải, nhưng không xuất hiện vì sợ Sơn.K sẽ áp lực. Nhận xét về màn biểu diễn của Sơn.K, JSOL khẳng định: “Phải yêu thương lắm em mới đến đây ngày hôm nay. Nhìn thấy Sơn trên sân khấu hôm nay em vô cùng tự hào. Em đã nói sẽ chờ đến vòng chung kết, vòng solo để đến đây với Sơn vì em tin Sơn làm được”.

Trong khi đó, “thánh chiêu trò” B Ray lại khiến nhiều người phải ghen tỵ khi anh nhận được rất nhiều tình cảm, sự hỗ trợ từ các anh em trong chương trình. Đem đến phần thi solo một ca khúc về tình cảm gia đình và tình thân, B Ray khiến sân khấu bừng sáng với sự góp mặt của khách mời AMEE.

B Ray nhận được nhiều tình cảm từ các anh trai cả 2 mùa.

Tuy nhiên, điều quý giá hơn nữa nằm ở phía sau phần biểu diễn, khi dàn anh trai mùa này lẫn mùa trước đồng loạt cổ vũ cho anh. Không còn ngồi ở hậu trường, Karik bước xuống khán đài nhiệt tình hòa mình vào màn trình diễn của B Ray. Bên cạnh anh là Khôi Vũ, Bùi Duy Ngọc… những anh trai đã rời khỏi cuộc chơi cũng đến vì B Ray.

Tất cả cho thấy không còn vị trí, không còn ranh giới giữa các đội, giữa họ chỉ còn sự ủng hộ dành cho một người anh em đang cháy hết mình trên sân khấu. Sự xuất hiện của CAPTAIN BOY – anh trai nổi bật của mùa trước, càng làm bức tranh của tình anh em trọn vẹn hơn.

Không chỉ đến để cổ vũ, CAPTAIN BOY còn tiết lộ rằng mình đã “tất tay” với toàn bộ tiềm lực để bình chọn cho B Ray vì: “Tôi đến đây để cổ vũ cho quán quân”. Điều này cho thấy tình cảm giữa hai nghệ sĩ không phải là sản phẩm truyền thông mà xuất phát từ sự thấu hiểu, đồng hành và tin tưởng lẫn nhau từ mùa trước đến mùa sau.

Từng cống hiến hết mình cho cả mùa giải, B Ray nhận lại sự ủng hộ nhiệt tình từ các anh em.

Không khó hiểu khi B Ray nhận được nhiều tình cảm như vậy của các anh trai, đồng nghiệp và khán giả. Dù được xem là “thánh chiêu trò” nhưng B Ray luôn hết mình, nghiêm túc hỗ trợ cho mọi người cả trong cuộc thi lẫn ngoài cuộc sống.

Ngay trong hành trình của Anh Trai Say Hi 2025, không ít phần trình diễn cho thấy sự cống hiến, xây dựng của B Ray. Vì vậy, ở phần thi solo, mọi người đã không ngần ngại hỗ trợ, cổ vũ lại cho anh, như lời anh chia sẻ: “Tới đây em đã làm rất nhiều vai trò: Main dancer, main vocal, làm đủ mọi vai trò. Nên tới đêm chung kết, phần solo em muốn cho mọi người thấy sức mạnh nguyên bản của em, đó là rapper B Ray”.

Sự “nguyên bản” mà B Ray nhắc đến không chỉ là cá tính âm nhạc, mà còn là mối quan hệ, là tình anh em. Anh không đứng trên sân khấu một mình vì phía dưới đã có cả một tập thể đứng đó, cổ vũ và ủng hộ cho anh đến cùng.

Không còn khoảng cách, thứ hạng, chỉ có tình anh em hiện diện

Chúng ta đều biết, phần thi solo chính là cơ hội vàng để mỗi anh trai tỏa sáng, thu hút người hâm mộ và giành về những lá phiếu bình chọn quý giá. Do đó, việc các anh trai lựa chọn biểu diễn một mình để phô hết kỹ năng, đem đến những vị khách mời nổi tiếng hòng thu hút sự chú ý hoặc chơi “tất tay” để tạo dấu ấn cho một hành trình đáng nhớ là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, GILL lại làm điều ngược lại, anh biến phần thi của mình thành một mini concert, nơi các thành viên trong đội cùng bước lên sân khấu. Lý giải cho lựa chọn vốn được xem là mạo hiểm và “ngược đời”, GILL cho biết: “Mình đến đây với Anh Trai Say Hi thì mình luôn đi cùng nhau, em không muốn là tại sân khấu chung kết phần trình diễn solo của em lại thiếu các anh em. Em không muốn tận hưởng sân khấu này một mình, như thế là hơi ích kỷ nên em mới làm bài này để Mời đoàn mình lên sàn”.

GILL biến phần thi solo thành mini concert.

Rõ ràng, GILL đã đặt tình đồng đội lên trên spotlight của bản thân. Quyết định táo bạo của anh cho thấy cái nhìn trưởng thành của nghệ sĩ trẻ: Spotlight có giá trị, nhưng chia sẻ spotlight mới là điều khiến hành trình trở nên đáng nhớ.

Sự lựa chọn ấy khắc họa rõ nét tình anh em trong Anh Trai Say Hi 2025, điều này không chỉ tồn tại ở hậu trường mà còn được đưa ra ánh sáng, ngay trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

Một “anh lớn” trong chương trình cũng gây xúc động mạnh mẽ cho khán giả và dàn anh trai khi nhắc tới sự gắn bó giữa các thành viên trong chương trình, đó là Big Daddy.

Thay vì thể hiện bản thân, khẳng định chính mình, Big Daddy lại dùng sân khấu phần thi solo để gửi lời tri ân tới toàn thể anh em trong chương trình qua ca khúc Tiệc vui có bạn hiền.

Big Daddy trân trọng từng khoảnh khắc tại Anh Trai Say Hi 2025.

Trên sân khấu, Big Daddy nhắn nhủ: “Tôi muốn khép lại hành trình của mình bằng 1 ca khúc nói về tình anh em. Khi mới tham gia chương trình, tôi nghĩ rất nhiều về âm nhạc nhưng nó không phải tất cả, cái mình nhận được là brotherhood (tình anh em). Chương trình cho thời gian làm nhạc rất ngắn nhưng đổi lại mình có 4 hoặc 5 người viết chung nên tự nhiên cho mình teamwork.

Mình được làm việc với các bạn trẻ, học hỏi rất nhiều từ các bạn ấy. Có rất nhiều buổi ăn uống để bọn mình chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp, về hành trình Anh Trai Say Hi.

Những buổi phát sóng trực tiếp, cùng khen những anh trai khác, những lần khóc mếu… Thực sự rất là ý nghĩa, tôi không nghĩ có thể tìm được ở đâu một lần nữa những kỷ niệm vui như ở Anh Trai Say Hi”.

Đáp lại, dàn anh em từng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Big Daddy cả trong chương trình lẫn ngoài cuộc sống như Dilan, Đỗ Nam Sơn, JeyB, Hải Nam cũng quay lại với vai trò khán giả, hết mình cổ vũ cho người anh lớn đồng thời khẳng định tình cảm thân thiết giữa họ.

Điều đọng lại sau phần trình diễn và chia sẻ của Big Daddy không chỉ là sự gắn bó, mà còn là sự trân trọng dành cho những người anh em đã cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vượt qua những áp lực khổng lồ của một chương trình giải trí có sức ảnh hưởng lớn.