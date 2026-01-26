Tin xe tuần qua: VinFast ra mắt MPV điện 7 chỗ, Hilux 2026 lộ diện

Video: Tổng hợp tin tức thị trường ô tô tuần qua.

Thị trường ô tô tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ sản phẩm mới đến xu hướng toàn cầu. VinFast chính thức giới thiệu VF MPV 7 – mẫu MPV điện 7 chỗ hướng đến khách hàng gia đình với thiết kế hiện đại, tầm hoạt động lên tới 450 km và giá niêm yết 819 triệu đồng.

Ở phân khúc bán tải, Toyota Hilux 2026 dự kiến ra mắt cuối tháng 1 với ba phiên bản, đồng loạt sử dụng động cơ diesel 2.8L và được nâng cấp mạnh về công nghệ an toàn.

Hyundai Stargazer bản facelift bất ngờ lộ diện tại Hà Nội, cho thấy ngày ra mắt tại Việt Nam không còn xa, trong khi Audi đưa A6 thế hệ mới bản thương mại về nước với gói S line thể thao. Trên bình diện toàn cầu, Lamborghini vẫn lập kỷ lục doanh số năm 2025, bất chấp bối cảnh kinh tế nhiều biến động.