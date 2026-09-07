Tin xe 7/9: Lamborghini Revuelto SV mở bán tại Việt Nam, giá hơn 60 tỷ đồng

Lamborghini Revuelto SV mở bán tại Việt Nam với giá niêm yết hơn 60 tỷ đồng, được nâng cấp về hệ truyền động, khung gầm và khí động học.

Lamborghini Revuelto SV mở bán tại Việt Nam, giá hơn 60 tỷ đồng

Lamborghini Revuelto SV đã được mở bán tại Việt Nam với giá niêm yết 60,115 tỷ đồng, trở thành phiên bản mới của dòng siêu xe V12 từng ra mắt thị trường trong nước từ đầu năm 2024. Mức giá này cao hơn 6,16 tỷ đồng so với Revuelto tiêu chuẩn, vốn được niêm yết 53,955 tỷ đồng.

Revuelto SV là biến thể Super Veloce mới, lần đầu ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 8/2026. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe được nâng cấp về hệ truyền động, khung gầm và khí động học.

Xe đạt công suất tối đa 1.065 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.425 Nm, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, 0-200 km/h trong 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa trên 345 km/h.

Động cơ V12 hút khí tự nhiên duy trì công suất 825 mã lực tại 9.250 vòng/phút, trong khi phần sức mạnh tăng thêm đến từ các mô-tơ điện nâng cấp sử dụng bộ pin 7,3 kWh, lớn hơn mức 3,8 kWh trên bản thường.

Các thay đổi về khí động học giúp Revuelto SV tăng 80% lực ép xuống so với Revuelto tiêu chuẩn. Xe dùng giảm xóc điều chỉnh thủ công, mâm 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, cùng hệ thống phanh carbon-gốm CCM-R Plus.

Hệ thống Integrated Braking Control kết hợp cảm biến 6D có thể kiểm soát độ trượt khi phanh, giúp giảm quãng đường phanh tới 10%. Lamborghini cũng bổ sung chế độ lái Pilota bên cạnh Strada, Sport và Corsa, hướng đến khả năng vận hành trên đường đua.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới sắp trở lại Việt Nam

Mitsubishi Outlander 2027 dự kiến được đưa trở lại thị trường Việt Nam vào cuối năm nay, dù thời điểm cụ thể chưa được xác định. Mẫu SUV cỡ C gần như vắng bóng trên thị trường xe mới trong nước từ cuối năm 2025, trong khi khoảng trống của xe được Mitsubishi Destinator đảm nhiệm.

Lần trở lại này, Outlander thế hệ mới dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì lắp ráp trong nước như trước.

Việc chuyển sang nguồn nhập khẩu được dự báo khiến giá bán Mitsubishi Outlander mới cao hơn mức 780 - 855 triệu đồng của Destinator. Mẫu xe nhiều khả năng được định vị ở phân khúc cao hơn người anh em cùng hãng.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở hệ truyền động mild hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L do Mitsubishi phát triển, kết hợp hệ thống mild hybrid 48V, cho tổng công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 9 lít/100 km trong đô thị, 7,58 lít/100 km trên cao tốc và 8,4 lít/100 km đường hỗn hợp.

Mitsubishi Outlander 2027 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.710 x 1.862 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.705 mm. Nội thất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cùng kích thước 12,3 inch, HUD, ghế chỉnh điện, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh.

Gói an toàn gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái khi tắc đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và 11 túi khí.

Suzuki Baleno 2026 ra mắt giá quy đổi chưa đến 200 triệu đồng nhưng đầy đủ ADAS

Suzuki vừa giới thiệu Baleno facelift tại Ấn Độ, đánh dấu lần nâng cấp thiết kế đầu tiên của thế hệ hiện tại kể từ khi ra mắt năm 2022. Mẫu hatchback đô thị có giá khởi điểm 610.000 rupee, tương đương khoảng 170 triệu đồng, trong khi giá các phiên bản cao hơn chưa được công bố.

Những thay đổi bên ngoài gồm lưới tản nhiệt lớn hơn, cản trước mới, cụm đèn LED được tinh chỉnh, mâm hợp kim 16 inch và một số chi tiết mạ crôm.

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, tổng thể khoang nội thất được giữ lại nhưng bổ sung hệ thống âm thanh Clarion, màn hình SmartPlay Pro+, sạc không dây chuẩn Qi có làm mát chủ động, ghế bọc da giả và ghế trước có chức năng làm mát.

Những tiện nghi sẵn có như HUD, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, gương chống chói, khóa thông minh, khởi động nút bấm và camera 360 độ tiếp tục xuất hiện trên xe.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là Suzuki Baleno facelift trở thành mẫu hatchback đầu tiên tại Ấn Độ được trang bị ADAS. Hệ thống sử dụng camera kết hợp radar sóng milimet và có 8 tính năng, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động nâng cao, hỗ trợ giữ làn và hỗ trợ chuyển đổi đèn pha tự động.

Xe còn có 6 túi khí tiêu chuẩn cùng nhiều hệ thống an toàn chủ động khác. Về vận hành, Baleno chuyển sang động cơ xăng Z Series 1.2L 3 xi-lanh, công suất gần 83 mã lực, mô-men xoắn 112,4 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc AGS 5 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố từ 4,04-4,20 lít/100 km tùy phiên bản.