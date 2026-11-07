Tin xe 7/11: Loạt xe điện mới chốt giá bán tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng, trong khi Volvo ES90 và EX90 lần lượt chốt ở mức 2,6 tỷ và 3,5 tỷ đồng tại Việt Nam.

Hyundai Tucson Hybrid chốt giá cao hơn dự đoán

Hyundai Thành Công vừa công bố giá bán của mẫu SUV cỡ C Tucson Hybrid tại thị trường Việt Nam ở mức 1,089 tỷ đồng (cao hơn gần 100 triệu đồng so với đồn đoán trước đó), đi kèm 7 tùy chọn màu ngoại thất.

Xe giữ nguyên thiết kế ngoại thất và nội thất, không thay đổi so với các phiên bản xăng, dầu đã bán trước đó. Bên trong xe bổ sung chế độ lái êm ái dành cho trẻ nhỏ (Baby Mode).

Hyundai Tucson Hybrid tại Việt Nam giữ nguyên thiết kế ngoại thất tương tự bản máy xăng và dầu. (Ảnh: HTV)

Tucson Hybrid sử dụng hệ truyền động hybrid song song TMED-I kết hợp động cơ xăng 1.6L T-GDI với mô-tơ điện gắn trực tiếp trong hộp số tự động 6 cấp cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm ngay từ 1.500 vòng/phút. Cụm pin Li-ion Polymer 1,49 kWh gồm 9 mô-đun độc lập được bố trí dưới hàng ghế thứ hai giúp giữ nguyên thể tích khoang hành lý.

Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu SUV này tiêu thụ 4,6 lít xăng/100 km trên đường hỗn hợp, đi kèm chế độ bảo hành xe 5 năm hoặc 100.000 km và bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km.

Bộ đôi thuần điện mới của Volvo có giá cao nhất 3,5 tỷ đồng

Ngày 6/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Volvo Car Việt Nam giới thiệu bộ đôi xe thuần điện đầu bảng ES90 và EX90 với mức giá niêm yết lần lượt là 2,6 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, Volvo ES90 mang kiểu dáng giao thoa giữa sedan, fastback và khoảng sáng gầm của SUV với cấu hình 5 chỗ ngồi, trục cơ sở dài 3.102 mm, hệ số cản gió chỉ 0,25 Cd, trang bị trần kính đổi màu điện tử Electrochromic, điều hòa 4 vùng lọc 95% bụi mịn PM2.5 và dàn âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa.

Volvo ES90 nổi bật với kiểu dáng sedan lai fastback, có giá bán khởi điểm từ 2,6 tỷ đồng. (Ảnh: Quang Minh)

Ở phân khúc SUV cỡ lớn 6-7 chỗ, Volvo EX90 gây ấn tượng với khoang nội thất bọc da Nappa kết hợp ốp gỗ tự nhiên phát sáng, màn hình trung tâm 14,5 inch tích hợp dịch vụ Google, hệ thống treo khí nén hai buồng nâng hạ gầm từ -20 mm đến +40 mm cùng tổ hợp cảm biến camera và radar giám sát an toàn toàn diện.

Volvo EX90 có giá khởi điểm từ 3,5 tỷ đồng. (Ảnh: Quang Minh)

Cả hai mẫu xe đều được phát triển trên kiến trúc khung gầm SPA2 kết hợp hệ thống điện áp 800V lần đầu áp dụng trên xe Volvo và nền tảng phần mềm Superset tech stack chạy vi xử lý NVIDIA DRIVE AGX Orin, hỗ trợ cập nhật tính năng qua mạng (OTA).

Tại Việt Nam, cả ES90 và EX90 đều phân phối với phiên bản Twin Motor Performance dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, sử dụng hai mô-tơ điện sản sinh tổng công suất 680 mã lực, mô-men xoắn 870 Nm cùng bộ pin Lithium-ion 106 kWh.

Nhờ hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, bộ đôi này chỉ mất khoảng 22 phút để nạp pin từ 10% lên 80%, cho tầm hoạt động tối đa đạt 625 km trên mẫu SUV EX90 và lên tới 706 km trên mẫu sedan lai fastback ES90 theo chuẩn WLTP.

Mercedes-Benz C-Class thuần điện mở bán tại Đông Nam Á, giá từ 2,28 tỷ đồng

Mẫu sedan hạng sang thuần điện Mercedes-Benz C-Class EV vừa được giới thiệu tại thị trường Malaysia với giá dự kiến 360.888 ringgit (khoảng 2,28 tỷ đồng), bàn giao xe nhập khẩu từ đầu năm sau trước khi cân nhắc lắp ráp nội địa.

Được phát triển trên nền tảng khung gầm điện MB.EA, xe có kích thước dài x rộng x cao đạt 4.883 x 1.892 x 1.503 mm và trục cơ sở 2.962 mm. Ngoại hình C-Class mới mang kiểu dáng fastback với hệ số cản gió chỉ 0,22 Cd, nổi bật nhờ lưới tản nhiệt gắn 1.050 đèn LED phát sáng và đèn pha Digital Light.

Khoang cabin gây ấn tượng với màn hình MBUX Hyperscreen rộng 39,1 inch tích hợp trí tuệ nhân tạo (ChatGPT-4o, Google Gemini), cửa sổ trời toàn cảnh với công nghệ chuyển đổi độ sáng linh hoạt, âm thanh Burmester 3D, 11 túi khí và gói hỗ trợ lái MB.Drive Assist.

Mercedes-Benz C300 4Matic thuần điện sở hữu mặt ca-lăng gắn 1.050 đèn LED. (Ảnh: Paultan)

Mercedes-Benz C300 4Matic thuần điện sử dụng hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh sản sinh tổng công suất 421 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây.

Cụm pin NCM dung lượng khả dụng 85 kWh mang lại tầm hoạt động tối đa 690 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTP. Nhờ cấu trúc điện 800V, xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 320 kW giúp nạp 10-80% pin trong 22 phút hoặc chạy thêm 290 km chỉ sau 10 phút sạc, sạc AC 22 kW giúp đầy pin trong 4,5 giờ và phanh tái tạo năng lượng công suất tới 300 kW.