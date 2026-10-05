Tin xe 5/10: BMW ấp ủ SUV lớn hơn X7, hé lộ 1 Series thuần điện

BMW xác nhận phát triển mẫu SUV cỡ lớn định vị cao hơn X7, đồng thời hé lộ dòng xe điện 1 Series.

BMW phát triển SUV định vị trên X7 và xe điện cỡ nhỏ i1

Tại sự kiện Capital Market Day, hãng xe xứ Bavaria đã hé lộ hai kế hoạch phát triển sản phẩm hoàn toàn mới. BMW dự kiến ra mắt một mẫu SUV được định vị cao cấp và lớn hơn mẫu X7 hiện hành.

Giới quan sát dự đoán đây có thể là dòng SUV siêu sang nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Maybach, hoặc một biến thể SUV lai coupe mang tên X8 hay X9.

BMW X7 thế hệ hiện hành.

Đồng thời, BMW xác nhận sẽ tung ra một mẫu xe thuần điện cỡ nhỏ, nhiều khả năng là bản thuần điện của dòng 1 Series mang tên i1. Việc sử dụng nền tảng Neue Klasse dành riêng cho xe điện sẽ giúp i1 quay trở lại cấu hình dẫn động cầu sau - yếu tố cốt lõi mà dòng 1 Series chạy động cơ đốt trong hiện nay đã từ bỏ.

Lexus LX ra mắt bản F Sport tại Nhật Bản

Lexus vừa giới thiệu bản cập nhật cho dòng SUV LX tại thị trường quê nhà Nhật Bản, với điểm nhấn là sự xuất hiện của phiên bản F Sport vốn đã có mặt tại Mỹ và Trung Đông từ cuối năm 2021.

Biến thể F Sport được áp dụng cho cả bản xăng LX 600 và bản hybrid LX 700h, nổi bật với mâm hợp kim rèn 22 inch sơn đen, cùm phanh đỏ và màu sơn ngoại thất xám Neutrino Gray độc quyền.

Lexus LX F Sport trong màu sơn Neutrino Gray.

Không chỉ tinh chỉnh ngoại hình, Lexus LX F Sport còn được nâng cấp về mặt cơ khí với hệ thống treo thích ứng AVS, trợ lực lái điện EPS được căn chỉnh lại và bổ sung khóa vi sai chống trượt Torsen ở cầu sau nhằm tăng cường cảm giác lái.

Các phiên bản LX tiêu chuẩn cũng được cải thiện hệ thống treo và cảm giác đánh lái để mang lại độ êm ái tốt hơn. Giá bán của dòng Lexus LX mới tại Nhật Bản dao động từ 15,6 đến 22,1 triệu Yên, quy đổi ra tiền Việt khoảng 2,57 tới 3,64 tỷ đồng.

Lộ diện Genesis G90 bản nâng cấp với lưới tản nhiệt phát sáng

Nguyên mẫu chạy thử của chiếc sedan hạng sang Genesis G90 bản nâng cấp giữa vòng đời vừa bị bắt gặp với lớp ngụy trang mỏng hơn, để lộ nhiều chi tiết thiết kế mới. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt Crest Grille được tích hợp dải viền LED phát sáng toàn phần, mang âm hưởng từ mẫu SUV điện GV90. Để đảm bảo khả năng tản nhiệt cho động cơ đốt trong, xe vẫn giữ lại hốc hút gió hình chữ V ở cản dưới.

Nguyên mẫu Genesis G90 lộ diện trên đường chạy thử với lưới tản nhiệt phát sáng.

Phần đuôi xe cũng được làm mới với dải đèn hậu LED thanh mảnh nối liền chạy ngang cốp, lấy cảm hứng từ bản concept Neolun.

Nội thất G90 facelift được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số gồm 3 vòng tròn cổ điển mang phong cách xe sang Anh Quốc, đi kèm màn hình giải trí trung tâm siêu rộng chạy hệ điều hành Pleos Connect thế hệ mới. Cần số dạng núm xoay pha lê đã được chuyển lên sau vô lăng để giải phóng không gian cho cụm điều khiển trung tâm.