Tin xe 30/9: Kia Carens Clavis ra mắt Việt Nam, chốt giá từ 639 triệu đồng

THACO AUTO giới thiệu mẫu xe đa dụng Kia Carens Clavis tại Việt Nam, phân phối song song với phiên bản Carens hiện hành.

Kia Carens Clavis ra mắt khách Việt, giá từ 639 triệu đồng

THACO AUTO chính thức bổ sung vào dải sản phẩm mẫu xe đa dụng 7 chỗ Kia Carens Clavis. Xe được phân phối với hai phiên bản: 1.5G Deluxe (639 triệu đồng) và 1.5G Luxury (679 triệu đồng). Carens Clavis được bán song song với phiên bản Carens hiện hành.

Ngoại thất của Kia Carens Clavis được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Star-map.

Ngoại thất xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Star-map với cụm đèn pha Ice Cube LED tạo hình tam giác, dải định vị ban ngày vắt ngang và mâm hợp kim 17 inch kiểu dáng mới.

Không gian nội thất gây chú ý với cụm màn hình đôi gồm màn hình giải trí 12.3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, vô lăng D-cut thể thao, cửa sổ trời và cửa gió âm trần độc lập cho hai hàng ghế sau.

Khoang nội thất hiện đại trên Carens Clavis.

Đáng chú ý, ở lần ra mắt này, Carens Clavis được nâng cấp gói an toàn chủ động ADAS với hàng loạt tính năng như: điều khiển hành trình thích ứng (SCC), hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), cảnh báo xe cắt ngang khi lùi (RCCA) và hỗ trợ giữ làn đường.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5 lít, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng nền tảng khung gầm K2.

Hyundai Tucson 2027 chốt lịch ra mắt toàn cầu

Thế hệ tiếp theo của mẫu SUV cỡ C Hyundai Tucson sẽ chính thức trình làng vào 17h15 ngày 1/10 (theo giờ bờ Đông nước Mỹ) tại Long Island City, New York sau khi đã được ra mắt tại thị trường Hàn Quốc trong tháng 9 vừa qua. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng YouTube và các kênh thông tin chính thức của Hyundai.

Hyundai Tucson 2027 trong lễ ra mắt tại Hàn Quốc.

Ngoài những thay đổi toàn diện về thiết kế, Hyundai Tucson 2027 còn nổi bật với hàng loạt tính năng công nghệ mới, trong đó có tính năng hỗ trợ lùi tự động ghi nhớ (Memory Reverse Assist), có khả năng ghi nhớ toàn bộ lộ trình và thao tác đánh lái khi xe tiến vào một điểm đỗ chật hẹp, sau đó tự động điều khiển xe lùi ngược lại chính xác theo đường cũ để thoát ra ngoài mà người lái không cần chạm tay vào vô lăng.

Alpine hé lộ thiết kế xe thể thao điện A110 thế hệ mới

Thương hiệu xe thể thao Pháp Alpine vừa hé lộ một phần thiết kế của mẫu A110 thế hệ thứ 3 thông qua một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Tác phẩm này mô phỏng khoảnh khắc chiếc xe đang được kéo bạt, để lộ phần mũi hình chữ V sắc sảo, 4 cụm đèn chiếu sáng đặc trưng, các vòm bánh xe mở rộng và phần cabin tạo hình giọt nước. So với thế hệ hiện hành, mẫu xe mới có kích thước tổng thể và trục cơ sở dài hơn.

Tạo hình dự kiến của Alpine A110 thế hệ thứ 3, bên cạnh là Nền tảng Alpine Performance Platform và mẫu A110 hiện hành.

A110 thế hệ mới được phát triển trên nền tảng hiệu năng Alpine dành riêng cho xe điện, sử dụng cấu hình hai cụm pin đặt ở phía trước và phía sau nhằm hạ thấp vị trí ngồi. Xe trang bị hai mô-tơ điện độc lập cho hai bánh sau, giúp kiểm soát lực kéo và độ trượt bánh chính xác hơn.

Giám đốc điều hành Alpine xác nhận, dù định hướng là xe thuần điện, nền tảng này vẫn có thể được tinh chỉnh để lắp động cơ đốt trong, hộp số và bình xăng nếu cần thiết.