Tin xe 21/8: Nissan Sentra 2027 nâng cấp, MG4 Urban lộ diện

Nissan Sentra 2027 vừa được giới thiệu tại Mỹ với một số thay đổi đáng chú ý, tập trung vào hộp số, trang bị tiện nghi và thiết kế.

Nissan Sentra 2027 nâng cấp hộp số CVT

Mẫu sedan hạng C được bổ sung gói Midnight Edition dành cho phiên bản SR, có giá 650 USD (khoảng 16,9 triệu đồng).

Gói này sử dụng logo, viền cửa sổ và mâm hợp kim 18 inch sơn đen, đi cùng màu ngoại thất Super Black hoặc 4 cách phối hai tông với nóc xe màu đen.

Đáng chú ý hơn, Nissan đã hiệu chỉnh hộp số biến thiên vô cấp CVT trên Sentra 2027. Những thay đổi hướng tới khả năng tăng tốc mượt và tuyến tính hơn, đồng thời cải thiện phản hồi cũng như cảm giác lái dễ dự đoán hơn.

Hệ thống được điều chỉnh dựa trên phản hồi của khách hàng. Xe cũng có thể được trang bị sạc điện thoại không dây Qi2 tùy chọn. Nissan Sentra 2027 vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L, công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn 198 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Giá khởi điểm tại Mỹ là 22.890 USD (khoảng 596,8 triệu đồng), chưa gồm phí vận chuyển 1.245 USD, cao hơn 290 USD so với đời trước.

MG4 Urban tiếp tục công bố hình ảnh MG4 Urban

MG Việt Nam tiếp tục công bố hình ảnh MG4 Urban, xác nhận mẫu hatchback thuần điện này sẽ được bổ sung vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam. Đây là một trong ba mẫu xe mới được hãng giới thiệu trước đó, bên cạnh MG5 bản nâng cấp và MG ZS thế hệ mới.

Các hình ảnh mới cho thấy MG4 Urban sử dụng mâm hợp kim đa chấu 17 inch cùng hệ thống đèn LED trước và sau. Đèn hậu có thiết kế dạng mũi tên. Mẫu xe vẫn giữ kiểu dáng hatchback nhỏ gọn, đồng thời bổ sung một số chi tiết lấy cảm hứng từ MG Cyberster, trong đó có logo MG phát sáng ở đầu xe.

Nội thất sử dụng hệ thống giải trí do SAIC và Oppo hợp tác phát triển, cho phép đồng bộ và điều khiển nội dung điện thoại trên màn hình trung tâm. MG4 Urban được phát triển trên nền tảng riêng, không phải biến thể của MG4 EV từng bán tại Việt Nam.

Tại Thái Lan, xe có ba phiên bản. Bản Standard dùng mô-tơ 150 mã lực, 250 Nm, phạm vi tối đa 435 km theo NEDC; hai bản Max và Ultra đạt 160 mã lực, 250 Nm và phạm vi tối đa 530 km. Cả ba hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 88 kW, từ 10-80% trong khoảng 30 phút. MG Việt Nam chưa công bố giá và thời điểm mở bán MG4 Urban.

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam lộ cấu hình

Chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên được đưa về Việt Nam xuất hiện rõ hơn trong một video, qua đó hé lộ cấu hình thực tế của xe. Nội thất sử dụng ghế thể thao Daytona Racing với cấu trúc sợi carbon nhẹ, bề mặt đệm bọc Alcantara màu đỏ đồng điệu với ngoại thất.

Xe có màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 15,6 inch dành cho người lái.

Một trang bị đáng chú ý là màn hình giải trí 8,8 inch tùy chọn dành riêng cho hành khách phía trước.

Màn hình này cho phép người ngồi bên cạnh theo dõi một số thông tin về xe và hành trình, tách biệt với các thông tin vận hành và chức năng giải trí chính.

Chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam có ngoại thất đỏ ánh kim, mâm 5 chấu đơn sơn đen bóng và cùm phanh màu vàng. Cản trước, cản sau và ốp hông được tùy chọn chất liệu sợi carbon nhằm tối ưu khối lượng và khí động học.

Xe sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, công suất 830 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT và dẫn động cầu sau.

Với khối lượng khô 1.560 kg, Ferrari 12Cilindri tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, 0-200 km/h dưới 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa trên 340 km/h. Xe còn có SSC 8.0, vi sai điện tử eDiff và ABS Evo.