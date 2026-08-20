Tin xe 20/8: Mercedes-Benz C-Class 2027 thêm AI và loạt công nghệ mới

Mercedes-Benz C-Class 2027 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong chính thức trình làng với đợt nâng cấp kỹ thuật lớn.

Mercedes-Benz C-Class 2027 có ChatGPT, Gemini và loạt công nghệ mới

Mercedes-Benz C-Class 2027 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong chính thức trình làng với đợt nâng cấp kỹ thuật lớn, tập trung vào hệ thống điện tử, công nghệ hỗ trợ lái và hệ truyền động mild hybrid.

Đây là những thay đổi dành cho các phiên bản động cơ đốt trong của C-Class thế hệ mới, sau khi biến thể thuần điện của dòng sedan này được giới thiệu trước đó.

Ngoại thất được điều chỉnh với lưới tản nhiệt có ngôi sao trung tâm và viền phát sáng, cùng các ngôi sao mạ crôm. Xe có cản trước, cản sau, đèn pha và đèn hậu thiết kế lại.

Tùy chọn Digital Light chuyển sang công nghệ micro-LED, cho vùng chiếu sáng lớn hơn, độ phân giải cao hơn và mức tiêu thụ điện được công bố giảm tới 50%.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ điều hành MB.OS, hỗ trợ cập nhật OTA và tích hợp ChatGPT, Microsoft Bing cùng Google Gemini. C-Class 2027 còn có bảng đồng hồ 12,3 inch, màn hình trung tâm 11,9 inch và tùy chọn âm thanh Burmester 3D 15 loa với Dolby Atmos.

Tại Mỹ, xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.0L kết hợp mild hybrid 48V, cho 255 mã lực và 400 Nm. Hệ thống điện có thể bổ sung 23 mã lực và 205 Nm, trong khi chế độ overboost tăng thêm 27 mã lực trong khoảng 20 giây.

BYD Tai 3 đăng ký tại Việt Nam, sạc 9 phút

Hai biến thể của BYD Tai 3, còn được gọi là Ti 3 tại một số thị trường, đã xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Một phiên bản được tích hợp drone trên nóc.

Mẫu SUV điện này thuộc phân khúc cỡ C, có kích thước dài 4.605 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.745 mm, tương đương nhóm Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Tại Trung Quốc, phiên bản Tai 3 siêu sạc tiêu chuẩn có giá 143.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 560 triệu đồng; các bản cao hơn có giá quy đổi 598-660 triệu đồng. Tuy nhiên, khả năng mẫu xe được phân phối tại Việt Nam hiện chưa được xác định.

Bản tiêu chuẩn sử dụng pin Blade LFP thế hệ thứ hai dung lượng 65,3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 510 km theo CLTC. Hệ thống sạc công suất MWh cho phép nạp từ 10% lên 97% trong 9 phút.

Mô-tơ điện đặt ở cầu sau sản sinh 240 kW, tương đương 322 mã lực và 305 Nm. Bản cao cấp dùng pin 75,6 kWh, cho tầm hoạt động 620 km; bản cao nhất dẫn động 4 bánh với hai mô-tơ đạt 375 kW, tương đương 503 mã lực.

Tai 3 còn có tùy chọn hỗ trợ lái DiPilot 300 dựa trên LiDAR và phiên bản tích hợp drone trên nóc để khảo sát địa hình, ghi hình từ trên cao.

Hyundai Exter có thêm bản Knight

Hyundai Exter Knight được giới thiệu tại Ấn Độ với thiết kế chủ đề màu đen, đồng thời duy trì cả lựa chọn động cơ xăng và CNG. Phiên bản mới có giá khởi điểm 813.000 Rupee, tương đương khoảng 244 triệu đồng, với 4 biến thể gồm máy xăng số sàn, máy xăng AMT và Hy-CNG Duo.

Ngoại thất Exter Knight được bổ sung logo Hyundai và Exter màu đen nhám, các chi tiết cản trước/sau và ốp bậc cửa màu xám đậm. Xe có logo Knight riêng, mâm hợp kim màu đen 15 inch cùng cùm phanh trước sơn đỏ; các phiên bản thấp hơn sử dụng mâm thép màu xám đậm.

Hyundai cung cấp 5 màu sơn gồm Titanium Black, Atlas White, Starry Night, Titan Grey và Golden Bronze.

Khoang nội thất tiếp tục sử dụng tông màu tối, kết hợp chi tiết màu đồng, ghế bọc vật liệu pha nỉ màu đen và đèn khu vực để chân màu hổ phách. Trang bị cơ bản gồm màn hình giải trí cảm ứng, công nghệ xe kết nối, điều hòa tự động và các tính năng an toàn.

Về vận hành, Hyundai Exter Knight dùng động cơ xăng Kappa 1.2L, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động Smart Auto AMT. Phiên bản Hy-CNG Duo sử dụng động cơ 1.2L chạy khí nén thiên nhiên và hộp số sàn 5 cấp.

Hyundai Exter cũng được nhắc tới với khả năng xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm nay, trong vai trò lựa chọn thay thế Venue ở phân khúc SUV hạng A.