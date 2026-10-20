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Tin xe 20/10: Honda City 2026 nâng cấp, Hyundai Elantra N thêm phiên bản

Quang Minh/VTC News
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Honda City Hatchback vừa được nâng cấp tại Malaysia, Hyundai Elantra N bổ sung thêm phiên bản Monochrome... là một số tin xe đáng chú ý 20/10.

Honda City Hatchback 2026 facelift ra mắt tại Malaysia

Honda vừa chính thức trình làng phiên bản nâng cấp vòng đời của dòng City Hatchback tại Malaysia với 3 phiên bản gồm V, RS xăng và RS hybrid e:HEV. Mẫu hatchback cỡ B nhận được những tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất với cụm đèn pha bi-LED mỏng hơn, cản trước mới và bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế thể thao.

- Ảnh 1.

Honda City Hatchback facelift được giới thiệu tại Malaysia. (Ảnh: paultan.org)

Khoang nội thất nâng cấp màn hình giải trí trung tâm lớn kích thước 10 inch hỗ trợ kết nối không dây, bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động và hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp camera quan sát làn đường LaneWatch. Động cơ trên bản xăng giữ nguyên cỗ máy 1.5L hút khí tự nhiên công suất 121 mã lực đi kèm hộp số CVT, trong khi bản e:HEV sử dụng hệ thống hybrid i-MMD kết hợp mô-tơ điện mạnh 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm.

Hyundai Elantra N bổ sung phiên bản Monochrome

Nhằm chiều lòng những khách hàng yêu thích hiệu suất cao nhưng không muốn quá phô trương, Hyundai vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Elantra N Monochrome. Điểm nhấn của phiên bản này là việc loại bỏ các chi tiết màu đỏ trên bộ bodykit, thay thế bằng các điểm nhấn cùng màu thân xe và bộ mâm đúc hợp kim màu đen mờ.

- Ảnh 2.

Hyundai Elantra N Monochrome giúp chiều lòng đối tượng khách hàng đam mê hiệu suất cao nhưng không muốn nhìn quá nổi bật.

Bên trong khoang cabin, phiên bản này được trang bị ghế ngồi, vô lăng và tapi cửa bọc da Alcantara với đường chỉ khâu màu xanh nhạt tương phản, đi kèm cánh gió sau bằng sợi carbon. Xe vẫn duy trì khối động cơ tăng áp 2.0L sản sinh công suất 286 mã lực, kết hợp tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Elantra N Monochrome sẽ lần lượt có mặt tại Hàn Quốc, Canada và Australia trước khi mở rộng ra các thị trường khác.

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh miền Trung

Tại trường Tiểu học Ngô Mây (Đà Nẵng) ngày 19/10, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp Một khu vực miền Trung năm học 2026 - 2027, kết hợp đào tạo kỹ năng an toàn giao thông cho hơn 1.000 học sinh và phụ huynh.

- Ảnh 3.

Học sinh và các bậc phụ huynh được đào tạo kỹ năng an toàn giao thông.

Sự kiện nằm trong chiến dịch trao tặng khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm trên toàn quốc của hãng trong năm học này. Triển khai từ năm 2018 đến nay, chương trình đã trao tổng cộng gần 14 triệu mũ, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em lên mức 89% vào năm 2026. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho nhóm trẻ em dưới 6 tuổi.

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Tags

Honda City

Hyundai Elantra N

mũ bảo hiểm

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