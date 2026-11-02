Tin xe 2/11: Suzuki Fronx 2027 sẽ thêm trang bị và có ADAS cấp độ 2

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Suzuki Fronx dự kiến bổ sung gói an toàn ADAS cấp độ 2, làm mát hàng ghế trước cùng tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm xăng.

Suzuki Fronx facelift thêm gói ADAS cấp độ 2

Suzuki đang hoàn tất quá trình thử nghiệm bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu SUV cỡ A+ Fronx để chuẩn bị tung ra thị trường Ấn Độ trong năm 2027.

Xe được tinh chỉnh lưới tản nhiệt họa tiết chữ U sơn đen bóng, cản trước hầm hố hơn với ốp gầm màu bạc cỡ lớn và bộ mâm hợp kim mới. Đặc biệt, cụm cảm biến radar dưới logo đầu xe xác nhận Fronx mới sẽ có gói an toàn chủ động ADAS cấp độ 2 (ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn), đi kèm ghế trước có tính năng làm mát và cảm biến áp suất lốp (TPMS) bên trong cabin.

Bản phác họa thiết kế dự kiến của Suzuki Fronx facelift. (Ảnh: Cartoq)

Về vận hành, Suzuki Fronx mới sẽ thay thế động cơ 1.2L 4 xi-lanh K-Series cũ bằng động cơ 1.2L 3 xi-lanh Z12E thế hệ mới có công suất 81,8 mã lực và mômen xoắn cực đại 112 Nm cùng mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,03 - 4,2 lít/100 km.

Hãng xe Nhật Bản cũng đang phát triển hệ thống hybrid nối tiếp dựa trên động cơ 1.2L Z12E, hứa hẹn giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 2,85 lít/100 km. Các phiên bản cao cấp có ADAS dự kiến tăng giá khoảng 100.000 Rupee (quy đổi gần 30 triệu đồng).

Toyota Innova Cross nâng cấp trang bị tại Đông Nam Á

Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp trang bị của mẫu MPV cỡ trung Innova Cross (tên gọi Kijang Innova Zenix tại Indonesia) với giá khởi điểm từ 475 triệu IDR (khoảng 676 triệu đồng) cho bản G Hybrid và 517 triệu IDR (khoảng 735 triệu đồng) cho bản V Hybrid.

Ở khoang nội thất, các phiên bản Hybrid của Innova Cross mới được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch đặt nổi tích hợp phát Wi-Fi và bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch, trong khi các bản máy xăng G và V chuyển sang dùng màn hình đa thông tin 7 inch.

Hãng cũng bổ sung thêm camera 360 độ, ghế lái chỉnh điện, gương chiếu hậu gập điện và camera hành trình kép có ghi hình DVR, nhưng lược bỏ sạc không dây cùng màn hình giải trí hàng ghế sau.

Trang bị màn hình trung tâm 12,1 inch mới trên Toyota Innova Cross facelift. (Ảnh: Rushlane)

Về thiết kế và vận hành, phiên bản V Hybrid có thêm tùy chọn gói phụ kiện Modellista gồm cánh lướt gió cản trước, ốp sườn và bậc bước chân thể thao. Xe giữ nguyên hai cấu hình động cơ 2.0L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên và hệ truyền động Hybrid tự sạc 2.0L.

Lỗ 5,9 tỷ Euro, Volkswagen tạm dừng phát triển Golf thuần điện

Theo truyền thông Đức, Giám đốc thương hiệu Volkswagen Thomas Schäfer vừa xác nhận trong thông báo nội bộ về việc tạm dừng vô thời hạn dự án phát triển mẫu hatchback thuần điện ID. Golf vì lý do chưa đủ khả năng tài chính để chi trả ở thời điểm hiện tại.

Giám đốc tài chính David Powels cũng nhấn mạnh hãng phải thắt chặt kỷ luật đầu tư sau khi Tập đoàn Volkswagen báo lỗ quý lên tới 5,9 tỷ Euro, mức lỗ nặng nề nhất kể từ bê bối khí thải Dieselgate năm 2015, bắt nguồn từ 8,7 tỷ Euro chi phí bất thường và khoản sụt giảm 6,4 tỷ Euro giá trị cổ phần tại Porsche.

Dự án phát triển Volkswagen Golf thuần điện tiếp tục bị đình trệ vì khó khăn tài chính. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đây là lần thứ hai dự án ID. Golf gặp trở ngại, sau khi đã bị lùi lịch từ năm 2028 sang 2030 hồi tháng 5 do sự cố phần mềm trên nền tảng khung gầm điện 800V SSP thế hệ mới.

Hiện tập đoàn xe Đức đang thực hiện kế hoạch cắt giảm tới 100.000 nhân sự, đóng cửa 4 nhà máy nội địa và thu hẹp một nửa danh mục sản phẩm vào đầu thập niên 2030.

Trong thời gian dự án bị đóng băng, Volkswagen sẽ kéo dài vòng đời của dòng Golf máy xăng, hybrid và plug-in hybrid đến sau năm 2035, đồng thời tập trung vào các dòng xe điện sẵn có như ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo và ID. Tiguan.