Tin xe 16/8: Defender Dakar 635 mã lực, McLaren trở lại số sàn

Defender giới thiệu bản xem trước Defender Dakar, phiên bản 4x4 giới hạn phát triển dựa trên mẫu xe đua D7X-R, chiếc xe từng giành chiến thắng tại Dakar Rally 2026.

Defender Dakar kế thừa công nghệ xe đua

Mẫu xe được công bố tại sự kiện The Quail, A Motorsports Gathering ở California, trong khuôn khổ Tuần lễ Xe hơi Monterey. Đây cũng là lần đầu Defender hé lộ hình ảnh phiên bản thương mại phát triển từ D7X-R.

Defender Dakar sử dụng kiến trúc khung gầm D7X, cùng hộp số và hệ dẫn động có nguồn gốc từ D7X-R, trên nền tảng phát triển từ Defender OCTA. Xe trang bị động cơ V8 4.4L tăng áp kép, cho công suất tối đa 635 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm.

Hệ thống làm mát được nâng cấp, trong khi hệ thống treo dùng lò xo cuộn và giảm chấn Bilstein Advanced Dampers. Bộ lốp địa hình 35 inch kết hợp mâm đúc 20 inch.

Mẫu SUV có các chế độ lái Dunes cho đường cát, Gravel cho đá dăm và Flight Mode hỗ trợ kiểm soát thân xe khi xe rời mặt đất lúc vượt chướng ngại vật. Ngoại thất mang nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ xe đua, gồm đèn LED trên mái, nắp capo sợi carbon, vòm bánh mở rộng và tấm bảo vệ gầm gia cường.

Khoang cabin bố trí 4 chỗ, có thể trang bị dây đai 4 điểm và khu vực chứa mũ bảo hiểm, trong khi khoang hành lý có giá đỡ bánh dự phòng cùng máy nén khí. Defender chưa công bố số lượng sản xuất, giá bán và thời điểm giao xe.

McLaren trở lại với hộp số sàn sau 34 năm

McLaren McL 6GT được giới thiệu tại Monterey Car Week, đánh dấu mẫu siêu xe đầu tiên của McLaren sử dụng hộp số sàn kể từ chiếc F1 ra mắt năm 1992.

Xe được phát triển với động cơ V8 đốt trong, hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn thực thụ, thay vì cơ cấu giả lập sang số tay. McL 6GT dự kiến được sản xuất thương mại từ năm 2028.

McL 6GT sử dụng khung liền khối bằng sợi carbon, thân xe carbon và hệ thống lái thủy lực. McLaren hiện chưa công bố công suất, trọng lượng hay các thông số vận hành của mẫu xe. Vì vậy, những dữ liệu về khả năng tăng tốc hoặc tốc độ tối đa vẫn chưa được xác định tại thời điểm giới thiệu.

Thiết kế của McL 6GT lấy cảm hứng từ M6GT, dự án xe đường phố mà nhà sáng lập Bruce McLaren từng theo đuổi vào cuối những năm 1960 nhưng chưa hoàn thành. Xe sở hữu thân thấp và rộng, phần đầu sát mặt đường, đuôi cắt theo phong cách Kamm và nóc xe liền mạch với nắp khoang động cơ.

Nội thất sử dụng các nút điều khiển bằng nhôm gia công, vật liệu carbon trần và ghế có họa tiết lấy cảm hứng từ M6GT. Dù hiện vẫn được McLaren gọi là xe concept, hãng đã công khai kế hoạch sản xuất phiên bản thương mại từ năm 2028, định vị cao hơn danh mục sản phẩm chủ lực và vẫn giữ bàn đạp côn.

Mercedes-AMG GT 53 đạt phạm vi 809 km

Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV gia nhập dòng GT 4-Door Coupé với vai trò phiên bản có giá dễ tiếp cận hơn. Xe sử dụng 2 mô-tơ điện thay vì nhiều mô-tơ hơn trên các phiên bản cao cấp, nhưng vẫn duy trì hệ dẫn động 4 bánh.

Hệ thống truyền động cho công suất 544 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây.

GT 53 sử dụng kiến trúc điện 800 V và bộ pin 106 kWh. Công suất sạc nhanh DC tối đa đạt 600 kW, cho phép nạp từ 10% lên 80% trong 11 phút.

Phạm vi hoạt động tối đa đạt 809 km theo chuẩn WLTP, trong khi 10 phút sạc có thể bổ sung phạm vi di chuyển 534 km theo cùng tiêu chuẩn. Công suất sạc AC tối đa là 11 kW.

Tốc độ tối đa của xe đạt 230 km/h hoặc 250 km/h khi có gói AMG Driver’s Package. GT 53 cũng được trang bị hệ thống treo khí nén AMG Ride Control với giảm chấn thích ứng, cánh gió sau chủ động và bộ khuếch tán gió có thể mở rộng nhằm giảm lực cản.

Khoang lái có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình trung tâm 14 inch, cùng các hệ thống AMG Set-Up, Aero Set-Up và AMG Drive Select với 6 chế độ lái. Mercedes-Benz cho biết xe được bàn giao từ tháng 8/2026, giá khởi điểm 115.430 Euro, tương đương khoảng 3,47 tỷ đồng.