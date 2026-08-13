Tin xe 13/8: Audi A2 e-tron chạy 450 km/lần sạc, Jetta M6 cấu hình độc lạ

Audi A2 e-tron có tầm chạy 450 km, Jetta M6 gây chú ý với cấu hình hai giường, Lynk & Co đưa 02 và 03 mới vào Việt Nam... là các tin xe đáng chú ý 13/8.

Audi A2 e-tron có thể chạy 450 km, sạc 26 phút

Audi đã công bố các thông tin kỹ thuật ban đầu của A2 e-tron, mẫu xe điện cỡ nhỏ dự kiến được giới thiệu vào mùa thu năm 2026. Xe phát triển trên nền tảng MEB+ của Tập đoàn Volkswagen, sử dụng kiến trúc điện 400V và bộ pin LFP dạng cell-to-pack.

Cụm pin có dung lượng tổng 61 kWh, trong đó 58 kWh có thể sử dụng. Với bộ sạc nhanh DC công suất 105 kW, A2 e-tron có thể nạp từ 10% lên 80% trong khoảng 26 phút. Xe cũng có khả năng cấp điện cho hộ gia đình V2H với công suất tối đa 11 kW và hỗ trợ V2L.

Theo số liệu sơ bộ theo chuẩn WLTP, phiên bản được trang bị gói tối ưu hiệu suất tiêu thụ khoảng 12,8 kWh/100 km, sử dụng mô-tơ điện công suất danh định 190 mã lực và có tầm vận hành khoảng 450 km. Audi cho biết hệ số cản không khí của xe khoảng 0,24 Cd.

A2 e-tron sẽ có hai tùy chọn mô-tơ điện. Bản APP350 cho công suất 231 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, trong khi APP550 đạt 326 mã lực và 545 Nm.

Cả hai đều dẫn động cầu sau. Hệ thống truyền động sử dụng chất bán dẫn silicon carbide, được cho là giúp nâng hiệu suất khoảng 10%. Các thông số hiện vẫn là dữ liệu sơ bộ và có thể được điều chỉnh trước khi xe chính thức xuất hiện.

Jetta M6 có thể biến cabin thành hai không gian nghỉ

Liên doanh FAW-Volkswagen hé lộ những hình ảnh nội thất đầu tiên của Jetta M6, mẫu sedan thuần điện thương mại đầu tiên của thương hiệu Jetta. Xe sử dụng thiết kế nội thất tối giản, gần như loại bỏ các nút bấm vật lý.

Màn hình cảm ứng lớn được đặt nổi trên táp-lô, phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ LCD nhỏ, trong khi cần số được đưa lên sau vô-lăng để dành thêm không gian cho khu vực trung tâm.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cấu hình ghế. Hàng ghế trước có thể ngả phẳng hoàn toàn và nối với hàng ghế sau, tạo thành hai không gian nghỉ ngơi riêng biệt. Khoang cabin còn có trần kính toàn cảnh, ghế bọc da nhân tạo đục lỗ và khu vực trung tâm tích hợp sạc điện thoại không dây, hai vị trí để cốc cùng ngăn chứa đồ.

Jetta M6 có kích thước dài 4.806 mm, rộng 1.868 mm, cao 1.500 mm, chiều dài cơ sở 2.820 mm, được xếp vào phân khúc sedan hạng D. Xe dự kiến có ít nhất hai lựa chọn mô-tơ điện. Bản tiêu chuẩn đạt 152 mã lực, tốc độ tối đa 166 km/h; bản cao hơn có công suất 194 mã lực và tốc độ tối đa 172 km/h.

Jetta được giới thiệu như một thương hiệu độc lập thuộc FAW-Volkswagen từ năm 2019, ban đầu tập trung vào xe động cơ đốt trong giá rẻ tại Trung Quốc. Jetta M6 đánh dấu bước chuyển sang xe thuần điện của thương hiệu này.

Lynk & Co 02 và 03 được giới thiệu tại Việt Nam

GreenLynk Automotives, đơn vị phân phối Lynk & Co tại Việt Nam, giới thiệu Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03 thế hệ mới trong ngày 12/8. Trong đó, Lynk & Co 02 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, còn Lynk & Co 03 thuộc nhóm sedan hạng C.

Lynk & Co 02 sử dụng nền tảng SEA, mô-tơ điện công suất tối đa 200 kW, tương đương 268 mã lực, mô-men xoắn 343 Nm và dẫn động cầu sau.

Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, tốc độ tối đa 180 km/h. Bộ pin 66 kWh cho tầm di chuyển tối đa 435 km theo WLTP, hỗ trợ sạc 10-80% trong khoảng 30 phút và cấp điện V2L công suất 3,3 kW. Xe có hai phiên bản 02 Pro và 02 Halo, giá lần lượt 818 và 898 triệu đồng.

Lynk & Co 03 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 Turbo, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Mẫu sedan có tốc độ tối đa 205 km/h, mức tiêu hao 6,35 lít/100 km theo WLTC. Xe được bán với hai phiên bản 03 Plus và 03 Pro, giá lần lượt 739 và 788 triệu đồng.