Tin xe 12/9: Land Cruiser 300 HEV giá 4,73 tỷ, Pajero mới không cần AdBlue

Toyota Việt Nam giới thiệu Toyota Land Cruiser 300 HEV, lần đầu dùng hệ truyền động hybrid tại Việt Nam.

Toyota Land Cruiser 300 HEV giá từ 4,71 tỷ đồng

Ngày 9/9, Toyota Việt Nam giới thiệu Toyota Land Cruiser 300 HEV, lần đầu đưa hệ truyền động Hybrid Electric lên dòng Land Cruiser 300 tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV có giá niêm yết từ 4,71 tỷ đồng, riêng phiên bản màu trắng ngọc trai có giá 4,73 tỷ đồng.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, với ba lựa chọn màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai 070, Đen 202 và Đen 218, cùng hai màu nội thất Đen và Be.

Land Cruiser 300 HEV tiếp tục sử dụng nền tảng GA-F với kết cấu khung rời đặc trưng. Hệ truyền động gồm động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện tích hợp trong cụm truyền động và hộp số tự động 10 cấp.

Cấu hình hybrid song song cho phép động cơ đốt trong và mô-tơ điện cùng truyền lực tới bánh xe. Tổng công suất đạt 457 mã lực, mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Xe không cần sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở 10,00 lít/100 km, giảm khoảng 22,7% so với mức 12,94 lít/100 km của bản động cơ xăng. Trong đô thị, mức tiêu thụ giảm từ 18,60 xuống 13,70 lít/100 km.

Xe vẫn duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, ba hàng ghế và gói Toyota Safety Sense gồm PCS, DRCC, LTA và AHB.

Mitsubishi Pajero mới không cần AdBlue vẫn đạt chuẩn khí thải tại Đông Nam Á

Mitsubishi Pajero thế hệ mới dành cho thị trường Đông Nam Á được xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải hiện hành mà không cần sử dụng dung dịch AdBlue.

AdBlue, hay Diesel Exhaust Fluid (DEF), là dung dịch gồm urê và nước khử ion, thường được sử dụng trên các mẫu xe diesel đời mới để xử lý khí thải, đặc biệt là giảm oxit nitơ (NOx).

Cấu hình động cơ của Pajero mới được tối ưu mức phát thải CO₂ và NOx, qua đó không cần đến hệ thống hỗ trợ này.

Tại Thái Lan, Mitsubishi Pajero thế hệ mới có ba phiên bản Entry, Mid và Top. Hai bản Entry và Mid sử dụng hệ dẫn động 2WD, trong khi bản Top được trang bị 4WD.

Xe dùng động cơ diesel 4 xi-lanh 2.4L, mã 4N16, kết hợp công nghệ tăng áp biến thiên VGT dải rộng. Động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Khả năng vận hành địa hình được hỗ trợ bởi hệ thống S-AWC (Super All Wheel Control), phát triển trên nền tảng Super Select 4WD-II. Hệ thống cho phép chuyển đổi giữa các chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC.

Pajero mới còn có 7 chế độ lái gồm Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock. Mitsubishi dự kiến ra mắt mẫu SUV này tại Thái Lan vào ngày 19/10, đồng thời đây là thị trường đầu tiên trên toàn cầu mở bán và bàn giao xe.

Hyundai bán 2.928 xe trong tháng 8

TC GROUP công bố doanh số xe Hyundai tháng 8/2026 đạt tổng cộng 2.928 xe, giảm so với mức 3.543 xe của tháng 7. Tính chung 8 tháng đầu năm, doanh số Hyundai đạt 31.540 xe.

Trong nhóm xe du lịch, Hyundai Creta dẫn đầu với 609 xe trong tháng 8 và đạt lũy kế 6.000 xe từ đầu năm. Hyundai Tucson đứng ngay sau với 607 xe trong tháng, nâng doanh số 8 tháng lên 5.712 xe.

Các mẫu xe còn lại ghi nhận doanh số thấp hơn. Hyundai Santa Fe bán 103 xe, Hyundai Palisade đạt 98 xe, Hyundai Stargazer đạt 153 xe. Hyundai Accent đạt 151 xe, Grand i10 đạt 91 xe, Elantra 14 xe, Venue 43 xe và Custin 61 xe.

Lũy kế 8 tháng, Accent đạt 2.441 xe, Stargazer 2.397 xe, Santa Fe 1.282 xe và Palisade 866 xe. Riêng Santa Fe được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 9 với tổng giá trị tối đa 220 triệu đồng.

Ở mảng xe thương mại, Hyundai đạt 995 xe trong tháng 8, nâng doanh số lũy kế lên 9.549 xe.

Trong tháng, Hyundai Thành Công Việt Nam cũng đẩy mạnh hoạt động trưng bày và trải nghiệm Hyundai Tucson Hybrid cùng Hyundai Palisade Hybrid tại nhiều địa điểm, trong đó có Trung tâm thương mại Estella ở TP.HCM và các hoạt động thuộc ASEAN Hyundai Cup 2026 tại sân vận động Mỹ Đình.