Tin vui: Vượt Trung Quốc, Thái Lan, GDP Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Đây là dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) về GDP Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương được WB cập nhật ngày 6/10, một số nền kinh tế trong khu vực tăng trưởng nhanh hơn dự kiến. Nguyên nhân là nhờ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nền tảng cho các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu.

Trong đó, theo báo cáo, Việt Nam được hưởng lợi từ làn sóng AI, dự báo GDP ở mức 7,4%, cao nhất khu vực. Mức này cũng tăng thêm 1,1% so với báo cáo được WB đưa ra hồi tháng 4. Đây là thời điểm nhiều nước trong khu vực chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông.

Theo WB, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,02% trong năm 2025 và tiếp tục tăng tốc lên 8,3% trong nửa đầu năm 2026, dẫn đầu khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Trong đó, sản xuất chế biến, chế tạo, xuất khẩu và đầu tư công là những động lực chính của đà tăng trưởng.

Trên thực tế, trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện tử và máy móc tiếp tục đóng vai trò nòng cốt. Riêng trong tháng 8, xuất khẩu hàng hóa tăng 26% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sự bứt phá sản phẩm AI, động lực thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam còn đến từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư công.

Theo đó, tính từ đầu năm đến nay, vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt 50,4 tỷ USD, tương ứng tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện ước đạt 21 tỷ USD, tăng 12%. Đây cũng là mức thực hiện 9 tháng cao nhất trong 5 năm qua.

Theo WB, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ, trong đó các sản phẩm liên quan đến AI đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu. Đây cũng chính là lý do Việt Nam có mức điều chỉnh tăng dự báo xuất khẩu năm 2026 lớn nhất trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Về lạm phát, WB dự báo ở mức 4,2% do chi phí nhiên liệu, nhà ở và các dịch vụ tiện ích gia tăng.

Trước WB, gần đây, nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo GDP Việt Nam. Cụ thể, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay ở mức 7,8%, trong khi Ngân hàng UOB cho rằng GDP 2026 có thể tăng 8,5%.

Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 7,4%

Theo WB, Việt Nam là quốc gia có mức điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 mạnh nhất trong khu vực. Ảnh minh họa

Sang năm 2027, WB dự báo, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 7,4% nhờ duy trì hưởng lợi từ làn sóng AI, các biện pháp kích thích tiêu dùng, sản xuất trong nước thông qua mở rộng đầu tư công.

Tuy nhiên, WB nhận định, tính chung khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, AI chưa lan tỏa đều khắp nền kinh tế. Dù mức độ ứng dụng AI ở người dân và doanh nghiệp tăng, nhưng thấp hơn các nước phát triển. Nguyên nhân là do rào cản chi phí, thiếu nhân lực giỏi chuyên môn, và lo ngại về an ninh mạng, quyền riêng tư.

Theo WB, phần lớn các nước, lợi ích lớn nhất trước mắt sẽ đến từ "AI quy mô nhỏ" (Small AI). Điều này có nghĩa là tiếp nhận và điều chỉnh công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận.

Theo báo cáo của WB, Việt Nam là quốc gia có mức điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 mạnh nhất trong khu vực.

Dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng báo cáo của WB chỉ ra rằng nền kinh tế Việt Nam đang chịu áp lực từ các rủi ro vĩ mô. Cụ thể, việc tăng trưởng xuất khẩu phụ thuộc lớn vào hàng hóa AI khiến Việt Nam chịu rủi ro trực tiếp, nếu nhu cầu đầu tư AI toàn cầu sụt giảm.

Về vấn đề này, bà Franziska Ohnsorge, Chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực châu Á của WB, nhận định việc mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam có thể đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời sẽ phụ thuộc nhiều vào những biến động từ môi trường bên ngoài.

Theo chuyên gia, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới, nhưng cũng là quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào việc tham gia chuỗi giá trị ứng dụng và phát triển AI.

Vậy nên, theo bà, nếu xu hướng tăng trưởng toàn cầu nhờ làn sóng AI tiếp tục duy trì, Việt Nam sẽ ở một vị thế rất thuận lợi. Ở chiều ngược lại, Việt Nam dễ bị tổn thương, nếu hoạt động kinh tế thế giới có dấu hiệu chững lại.

Ngoài Việt Nam, nhiều nền kinh tế khác trong khu vực cũng tăng trưởng nhanh hơn so với dự báo trong năm 2026. Nguyên nhân là nhờ động lực từ hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao. WB cũng đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 thêm 0,7 điểm phần trăm lên 5,1% đối với kinh tế Malaysia và tăng 0,7 điểm phần trăm lên 2,0% đối với kinh tế Thái Lan.

Ngược lại, các quốc gia đảo Thái Bình Dương (nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình hình giá năng lượng cao) được dự báo tăng trưởng ở mức 2,2%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Đáng chú ý, Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất khu vực, được WB dự báo tăng trưởng 4,5% trong năm nay, giảm tốc còn lần lượt 4,3% và 4,2% trong năm 2027 và 2028. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh cầu nội địa tiếp tục bị kìm hãm vì thị trường lao động trầm lắng, cùng những điều chỉnh kéo dài trong lĩnh vực bất động sản.

Ngoài ra, với các nền kinh tế trong khu vực (không kể Trung Quốc), WB nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 thêm 0,5 điểm phần trăm lên 4,7%, đồng thời tiếp tục tăng tốc lên 4,9% và 5% trong hai năm sau đó.