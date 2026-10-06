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Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo Google muốn tăng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực có thể mang về 5.000 tỷ USD

Minh Hằng
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Đây là lĩnh vực đang được nhiều quốc gia trên thế giới tăng cường đầu tư và phát triển, trong đó có Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner, Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner, Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google. Ảnh: VGP

Chiều 5/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner, Phó chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Cris Turner bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam. Đặc biệt, Google mong tìm kiếm những phương thức hợp tác hiệu quả, đóng góp thiết thực cho người dân Việt Nam, nhất là hướng tới các mục tiêu của Việt Nam về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Tập đoàn Google cũng trao đổi về tiềm năng, triển vọng của Việt Nam trong lĩnh vực AI. Ông chia sẻ một số thông tin về bối cảnh toàn cầu, kinh nghiệm và đề xuất các hướng hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ.

Phó Thủ tướng mong muốn Google tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Sau khi lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn Google, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Google trong việc đồng hành cùng Việt Nam thời gian qua, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng, từ đó đó đóng góp tích cực, thực chất vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của ông Cris Turner và đoàn công tác, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Google và các đối tác Việt Nam tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo Google muốn tăng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực có thể mang về 5.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng mong muốn Google tiếp tục đồng hành, góp phần đưa các sản phẩm, giải pháp "Make in Vietnam" từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Phó Thủ tướng, với quy mô thị trường, cơ cấu dân số và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ ngày càng năng động, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trung tâm phát triển, ứng dụng công nghệ của khu vực.

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Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam hướng tới các quan hệ hợp tác gắn đầu tư với nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu của Việt Nam là nâng năng lực doanh nghiệp trong nước, phát triển sản phẩm có giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng mong muốn Google tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái số đổi mới sáng tạo năng động, góp phần đưa các sản phẩm, giải pháp "Make in Vietnam" từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nhà đầu tư Mỹ, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Trên thực tế, Google mở văn phòng có địa chỉ tại TP HCM từ năm 2023. Trong lĩnh vực AI, Tập đoàn Google đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) triển khai sáng kiến "Kiến tạo tương lai AI Việt Nam" từ tháng 7/2024, công bố 40.000 học bổng đào tạo kỹ năng số, bao gồm khóa học AI, cùng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đến tháng 6/2025, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, công bố sáng kiến hỗ trợ startup AI và phổ cập kiến thức AI tại Việt Nam.

Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo Google muốn tăng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực có thể mang về 5.000 tỷ USD - Ảnh 2.

Theo ước tính của BCG, đến năm 2040, AI có thể đóng góp từ 120 - 130 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của IDC, đến năm 2030, lĩnh vực AI được dự đoán đóng góp 5.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu là từ việc tăng doanh thu và cắt giảm chi phí nhờ tự động hóa, ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) ước tính, đến năm 2040, AI sẽ trở thành yếu tố cốt lõi trong quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đóng góp từ 120 tỷ - 130 tỷ USD.

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Tags

Việt Nam

Google

lĩnh vực AI

trí tuệ nhân tạo

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5.000 tỷ USD

phát triển AI

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