Tin vui: Vượt Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam đứng top 1 thế giới ở bảng xếp hạng này

Việt Nam sở hữu hàng loạt lợi thế để có vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng đặc biệt này.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam mới được vinh danh ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 của Giải thưởng NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026 do độc giả của chuyên trang du lịch quốc tế The New Zeland Herald (NZ Herald) bình chọn.

Theo sau là Ý; Nhật Bản; Thái Lan; Singapore; Melbourne (Úc); Pháp; Auckland, Wellington và vịnh Hawke (New Zeland).

Theo NZ Herald, xu hướng du lịch ẩm thực đang ngày càng phát triển khi du khách không chỉ tìm kiếm những nhà hàng cao cấp mà còn hướng tới những trải nghiệm gần gũi với đời sống địa phương. Du khách mong muốn khám phá chợ truyền thống, thưởng thức những món ăn địa phương, ẩm thực đường phố, trải nghiệm nấu ăn cùng người dân bản địa, tìm hiểu cách chế biến món ăn, và đặc biệt là khám phá văn hóa thông qua ẩm thực.

Đây cũng chính là lợi thế nổi bật của Việt Nam khi hội tụ đầy đủ những xu hướng ẩm thực của du khách toàn cầu. Việt Nam - điểm đến lựa chọn hàng đầu của độc giả NZ Herald - được đánh giá cao bởi nền ẩm thực giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi mới, các loại rau thơm, kết cấu món ăn đa dạng và những loại nước dùng đậm đà.

Từ những hàng quán ven đường đến các quán ăn, cà phê nhộn nhịp, ẩm thực hiện diện trong đời sống thường nhật và trở thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm khám phá Việt Nam. Những món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, nem, bánh xèo, các món bún, cơm cùng nhiều món ăn dân dã khác có thể dễ dàng tìm thấy tại các khu phố, chợ truyền thống và hàng quán địa phương.

NZ Herald gợi ý du khách khi đến Việt Nam hãy trải nghiệm các khu chợ truyền thống và tham gia lớp học nấu ăn để hiểu rõ hơn về nguyên liệu, cách chế biến cũng như câu chuyện phía sau mỗi món ăn.

NZ Herald cũng nhấn mạnh sự khác biệt rõ nét giữa ẩm thực các vùng miền của Việt Nam. Ẩm thực miền Bắc, với Thủ đô Hà Nội là đại diện tiêu biểu, nổi bật bởi hương vị thanh tao, tinh tế; ẩm thực miền Trung, đặc biệt là Huế, gây ấn tượng bởi sự cay nồng, đậm đà và cầu kỳ, gắn với ẩm thực cung đình; trong khi ẩm thực miền Nam có xu hướng đậm đà, ngọt hơn và sử dụng phong phú các loại rau thơm. Sự đa dạng vùng miền đã tạo nên một hành trình ẩm thực phong phú, nơi mỗi điểm đến mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và câu chuyện độc đáo.

Việc Việt Nam được bình chọn ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của NZ Herald Travel tiếp tục khẳng định sự ghi nhận của truyền thông quốc tế cũng như du khách bốn phương đối với sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, đặc biệt là thế mạnh về ẩm thực. Không chỉ phong phú về món ăn, ẩm thực Việt Nam còn mang đậm dấu ấn văn hóa, vùng miền và đời sống bản địa, tạo nên những trải nghiệm giàu bản sắc cho du khách.

Cùng với hệ thống di sản, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và nền văn hóa giàu truyền thống, ẩm thực đang trở thành một lợi thế nổi bật của du lịch Việt Nam. Nhờ khả năng kết nối du khách với văn hóa, con người và mỗi vùng đất, ẩm thực không chỉ tạo dấu ấn trong hành trình trải nghiệm mà còn góp phần khơi gợi nhu cầu khám phá nhiều điểm đến hơn. Qua đó, những câu chuyện về món ăn, nguyên liệu, cách chế biến và văn hóa thưởng thức trở thành một phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam gần gũi, sinh động và giàu bản sắc, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam



