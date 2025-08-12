Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội, hiện thành phố đang tích cực triển khai các phương án bảo đảm thông tin, phục vụ các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, chiều 11/8, ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho hay, Sở đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc thông suốt; đảm bảo hệ thống wifi miễn phí tại các điểm công cộng hoạt động ổn định và an toàn.

Công văn nêu rõ: Các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile, FPT, CMC) thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế, bảo đảm không bị nghẽn mạng tại thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn.

Đồng thời, các nhà mạng cũng có nhiệm vụ tăng cường các xe thu phát sóng di dộng đến các khu vực tập trung đông người, như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các tuyến đường diễu binh, diễu hành và khu vực bắn pháo hoa,…

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các doanh nghiệp tạm ngừng tu bổ, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà trạm, đường dây thông tin, viễn thông ngầm, nổi trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm.

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn chủ động kiểm tra, phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, UBND các địa phương triển khai phương án cải tạo, sắp xếp hệ thống đường dây, cáp viễn thông, công trình trình viễn thông tại các khu vực tập kết và đường cơ động của các lực lượng diễu binh, diễu hành.

Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến thời điểm này, các nhà mạng đang triển khai lắp đặt bổ sung trạm thu phát sóng di động (BTS), xe cơ động, hệ thống trạm thu phát sóng di động cỡ nhỏ (Smallcell) để phục vụ sự kiện A80.

Cụ thể, Viettel Hà Nội lắp đặt gần 1.000 vị trí (trong đó có 462 trạm BTS tạm, 10 xe BTS lưu động và 517 Smallcell). VNPT Hà Nội triển khai lắp đặt hàng trăm vị trí BTS với các trạm BTS tạm và xe BTS lưu động.

Nhà mạng MobiFone cũng đang triển khai bổ sung các trạm BTS để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội...