Tin vui với dự án đường bộ cao tốc 36.000 tỷ đồng kết nối du lịch "từ biển đến cao nguyên" vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết, được liên danh Trung Nam Group - Indel Corp - Trung Nam E&C đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư khoảng 36.340 tỷ đồng, chiều dài hơn 140 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h, kết nối các trung tâm du lịch và kinh tế trọng điểm của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, được định hướng trở thành cao tốc cảnh quan đầu tiên của Việt Nam, kết nối du lịch từ biển đến cao nguyên.

Liên danh nhà đầu tư đã có văn bản gửi tỉnh Lâm Đồng và Thủ tướng Chính phủ đề xuất thực hiện dự án với cơ cấu nguồn vốn gồm ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% (tương ứng hơn 25.400 tỷ đồng) và vốn nhà đầu tư huy động (gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác) khoảng 30%, tương ứng hơn 10.900 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 – 2028, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 20 năm.

Theo phương án tài chính trên, TS. Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT Indel Corp cho biết, Liên danh nhà đầu tư đã thu xếp dư nguồn vốn tín dụng cho dự án theo phương án đề xuất. Cụ thể, ngày 27/10/2025, Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch I (SGDI) đã có văn bản đồng ý nguyên tắc việc tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án khoảng 7.630 tỷ đồng.

Đồng thời, Ngân hàng TECHCOMBANK (chi nhánh Đông Đô) đã có văn bản bày tỏ mong muốn được đồng hành của nhà đầu tư trong việc thu xếp vốn tín dụng cho dự án khoảng hơn 4.766 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Indel Corp cho biết thêm, Liên danh nhà đầu tư cũng đã làm việc với Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Tedi South về chủ trương triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết có điểm đầu kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (có nhánh vào trung tâm TP. Phan Thiết), điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (theo quy hoạch), kết nối trung tâm Gia Nghĩa qua quốc lộ 14.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực duyên hải và cao nguyên, giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 20 và Quốc lộ 28, đồng thời tăng cường năng lực kết nối với các tuyến cao tốc lớn hiện hữu như Dầu Giây - Liên Khương và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Điểm nổi bật của dự án không chỉ nằm ở vai trò hạ tầng giao thông mà còn ở định hướng phát triển thành “cao tốc cảnh quan” - mô hình đang được nhiều quốc gia áp dụng để kết hợp giao thông với du lịch, cảnh quan và dịch vụ sinh thái.

Dọc tuyến cao tốc có thể hình thành các điểm dừng chân cảnh quan, trung tâm dịch vụ, tuyến kết nối các khu du lịch và đô thị sinh thái. Không gian trải nghiệm liên hoàn này sẽ tạo sức hút mới cho du lịch tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông - các địa phương vốn có tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng chưa được kết nối bằng hạ tầng đồng bộ.