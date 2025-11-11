HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin vui về tiền lương cho hàng triệu người lao động ngay từ đầu năm sau

Duy Anh |

Chính phủ quy định tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 250.000 - 350.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Ngày 10/11, Chính phủ ban hành Nghị định 293 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay thế Nghị định 74/2024.

Mức lương tối thiểu tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng

Theo Nghị định, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau (đơn vị: đồng/tháng):

Tin vui về tiền lương cho hàng triệu người lao động ngay từ đầu năm sau- Ảnh 1.

Tin vui về tiền lương cho hàng triệu người lao động ngay từ đầu năm sau- Ảnh 2.

Tin vui về tiền lương cho hàng triệu người lao động ngay từ đầu năm sau- Ảnh 3.

Tin vui về tiền lương cho hàng triệu người lao động ngay từ đầu năm sau- Ảnh 4.

Tin vui về tiền lương cho hàng triệu người lao động ngay từ đầu năm sau- Ảnh 5.

Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động (Ảnh: VGP).

Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

 Áp dụng mức lương tối thiểu 

Nghị định quy định: Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Tìm khách hàng của Võ Văn Trường và Nguyễn Ngọc Thùy Linh




 

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

Tiền lương

Lương công chức

tăng lương

báo mới

chính sách mới

quy định mới

lương tháng

Hay độc lạ

tăng lương từ năm 2026

lương người lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại