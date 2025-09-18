Tin vui về tầng ozone bảo vệ Trái đất

Tới khoảng giữa thế kỷ này, tầng ozone bảo vệ trái đất có khả năng phục hồi về mức của những năm 1980, giúp giảm nguy cơ ung thư da, đục thủy tinh thể và tổn hại hệ sinh thái - theo báo cáo công bố ngày 16-9 của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).

Mang tên Bản tin Ozone 2024, báo cáo mới của WMO cho biết lỗ thủng ozone ở Nam Cực trong năm 2024 đã nhỏ hơn so với những năm gần đây. Cụ thể, lỗ thủng ozone ở Nam Cực trong năm 2024 đạt đỉnh vào ngày 29-9, với mức thiếu hụt khối lượng ozone tối đa là 46,1 triệu tấn - nhỏ hơn các lỗ thủng lớn ghi nhận từ năm 2020 đến 2023. Theo hãng tin PTI, tổng lượng ozone trong bình lưu cũng cao hơn so với những năm trước.

Tầng ozone được dự báo sẽ phục hồi về mức của những năm 1980 vào giữa thế kỷ này. Ảnh: NEWS.UN.ORG

WMO nhấn mạnh xu hướng tích cực trên một phần do các yếu tố tự nhiên trong khí quyển, đồng thời phản ánh thành công của các hành động toàn cầu. Bản tin Ozone 2024 được công bố vào Ngày Ozone quốc tế (16-9), cũng là dịp kỷ niệm 40 năm Công ước Vienna - văn kiện đặt nền tảng cho hợp tác quốc tế về bảo vệ tầng ozone.

"Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal đã trở thành một cột mốc cho thành công đa phương. Ngày nay, tầng ozone đang hồi phục. Thành tựu này nhắc nhở chúng ta rằng khi các quốc gia lắng nghe cảnh báo từ khoa học, tiến triển là điều hoàn toàn có thể đạt được" - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói.

Nghị định thư Montreal đã loại bỏ hơn 99% các chất làm suy giảm ozone được kiểm soát - từng được sử dụng rộng rãi trong làm lạnh, điều hòa không khí, bọt chữa cháy và keo xịt tóc.

Ông Matt Tully, Chủ tịch Nhóm cố vấn khoa học của WMO về ozone và bức xạ tử ngoại mặt trời, cảnh báo: "Dù Nghị định thư Montreal đã đạt được thành công to lớn trong những thập kỷ qua song thế giới vẫn cần tiếp tục giám sát chặt chẽ, có hệ thống cả tầng ozone trong bình lưu lẫn các chất phá hủy ozone và các chất thay thế chúng".