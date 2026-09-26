Tin vui từ Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng vốn FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) đăng ký tại TP.HCM đến ngày 19/9/2026 đã đạt hơn 17,22 tỷ USD, gấp 4,19 lần cùng kỳ năm ngoái và vượt 56,6% so với chỉ tiêu 11 tỷ USD cho cả năm.

Chiều 24/9, tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở tài chính cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 19/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn Thành phố đạt hơn 17,2 tỷ USD, gấp 4,19 lần so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 156,6% kế hoạch năm.

Với kết quả này, TP.HCM đã vượt 56,6% mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI đề ra cho cả năm.

Trong tổng vốn FDI thu hút được, Thành phố cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.438 dự án, với tổng vốn đăng ký 9,358 tỷ USD; 225 lượt dự án điều chỉnh vốn, tăng ròng 4,927 tỷ USD; và 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, với tổng giá trị 2,940 tỷ USD.

Đáng chú ý, vốn cấp mới chiếm 54,3% tổng vốn thu hút, trong khi vốn điều chỉnh chiếm 28,6%. Theo Sở Tài chính, kết quả này cho thấy dòng vốn FDI vào TP.HCM tăng mạnh cả ở các dự án mới và việc mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư hiện hữu.

Hàng loạt dự án tỷ USD đổ vào cảng biển, dữ liệu và đô thị﻿

Trong các dự án FDI cấp mới, nổi bật là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD và Trung tâm dữ liệu AI Factory, khoảng 2,1 tỷ USD.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải, đồng thời tạo thêm động lực phát triển các ngành logistics, thương mại, vận tải và dịch vụ hỗ trợ.

Dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory tập trung vào hạ tầng tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, góp phần hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Dự án được kỳ vọng tạo điều kiện thu hút thêm doanh nghiệp công nghệ, phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao và gia tăng nhu cầu nhân lực kỹ thuật.

Bên cạnh các dự án cấp mới, các nhà đầu tư đề nghị tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho Dự án Khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để phát huy sức lan tỏa của các dự án, Sở Tài chính tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực. Qua đó, từng bước chuyển nguồn vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thực tế cho tăng trưởng.

Biến dòng vốn FDI thành động lực tăng trưởng

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 của TP.HCM đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch, vượt khoảng 72,7% mục tiêu.

Đây là mức dự kiến và sẽ tiếp tục được cập nhật theo kết quả thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm.

Để đạt kết quả này, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý và địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm; hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động; kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư và điều kiện triển khai dự án.

Hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Cùng với kết quả về quy mô vốn, TP.HCM chú trọng tiến độ thực hiện, giải ngân và đưa dự án vào hoạt động; tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế – xã hội.