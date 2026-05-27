Tin vui: Từ 7/7, nhóm đối tượng này được nhận 5 - 12,6 triệu đồng/tháng, miễn phí toàn bộ học phí và chỗ ở

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/7, với nhiều hỗ trợ đáng chú ý nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này.

Theo quy định, sinh viên cao đẳng, đại học theo học các chuyên ngành điện hạt nhân trong nước và cam kết làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp sẽ được miễn hoàn toàn học phí, được bố trí ở ký túc xá miễn phí và được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Như vậy, sinh viên thuộc diện này sẽ được hỗ trợ hơn 5 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt.

Ngoài khoản hỗ trợ trên, sinh viên còn được cấp học bổng khuyến khích theo kết quả học tập. Cụ thể, sinh viên xếp loại khá được nhận học bổng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở; loại giỏi nhận 2 lần và loại xuất sắc nhận 2,5 lần mức lương cơ sở. Học bổng được xét theo từng học kỳ, mỗi năm 2 lần.

Người học cũng được cấp miễn phí giáo trình chuyên ngành điện hạt nhân, ưu tiên tham gia các chương trình thực tập trong và ngoài nước nếu đạt kết quả học tập tốt ở năm cuối, đồng thời được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân theo cam kết sau khi tốt nghiệp.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ trong nước, mức hỗ trợ còn cao hơn.

Theo Nghị định, học viên cao học được cấp sinh hoạt phí bằng 3,5 lần mức lương cơ sở, trong khi nghiên cứu sinh được hưởng mức bằng 5 lần mức lương cơ sở. Tính theo mức lương cơ sở mới, khoản hỗ trợ tương đương khoảng 8,8 - 12,6 triệu đồng/tháng và được cấp trong đủ 12 tháng mỗi năm.

Ngoài miễn học phí và hỗ trợ chỗ ở, học viên và nghiên cứu sinh còn được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học. Trường hợp là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất của bài báo khoa học quốc tế uy tín thuộc lĩnh vực điện hạt nhân, người học sẽ được hỗ trợ khoản kinh phí bằng 35 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, người học còn được hỗ trợ tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước; ưu tiên chủ trì các đề tài nghiên cứu; ưu tiên tham gia thực tập ngắn hạn ở trong và ngoài nước vào năm cuối khóa học.

Hiện nay, ngành liên quan đến điện hạt nhân và kỹ thuật hạt nhân được đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM…

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham quan nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản (Ảnh: HUST EDU)

Du học sinh ngành điện hạt nhân được hỗ trợ vé máy bay, sinh hoạt phí

Nghị định cũng quy định nhiều ưu đãi dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh học tập ở nước ngoài trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Theo đó, sinh viên đại học được cấp 2 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trong suốt quá trình học; được hỗ trợ lệ phí hộ chiếu, visa, sân bay và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo.

Ngoài bảo hiểm y tế theo quy định của nước sở tại, người học còn được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,5 lần mức sinh hoạt phí cao nhất hiện áp dụng với du học sinh Việt Nam theo các đề án đào tạo của Chính phủ.

Đáng chú ý, chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân còn phải hỗ trợ thêm tối thiểu 300 USD/người/tháng, tương đương gần 8 triệu đồng, để chi trả sinh hoạt phí. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân theo cam kết đã ký.

Trong khi đó, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 2 lần mức hỗ trợ cao nhất hiện hành dành cho du học sinh sau đại học của Việt Nam. Các công chức, viên chức đi học tiếp tục được giữ nguyên lương và phụ cấp trong thời gian đào tạo.

Sinh viên ngành liên quan cũng được hưởng ưu đãi

Không chỉ sinh viên chuyên ngành điện hạt nhân, những người theo học các ngành liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân cũng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nếu cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp.

Cụ thể, nhóm này được miễn học phí, ưu tiên ở ký túc xá, được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở và được xét cấp học bổng nếu đạt học lực khá trở lên.