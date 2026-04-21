Tin vui: Toàn bộ người dân Việt Nam được hưởng miễn phí một dịch vụ đến hết năm nay

Huỳnh Duy |

Đây là nội dung đáng chú ý trong quy định mới được Bộ Tài chính ban hành.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Khánh Hòa mới đây đã có thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký cư trú trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, người dân trên cả nước sẽ được miễn toàn bộ lệ phí khi thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú trực tuyến từ tháng 4/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Đây là nội dung đáng chú ý trong quy định mới được Bộ Tài chính ban hành, nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2026/TT-BTC, từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/12/2026, miễn một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trên ứng dụng VNeID, trong đó bao gồm: “Lệ phí đăng ký cư trú quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.”

Điều này đồng nghĩa với việc người dân khi thực hiện các thủ tục cư trú qua ứng dụng VNeID sẽ không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào trong thời gian nêu trên.

Người dân khi thực hiện các thủ tục cư trú qua ứng dụng VNeID sẽ không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào trong thời gian từ tháng 4/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Các thủ tục được áp dụng miễn phí gồm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin cư trú, khai báo tạm vắng và một số thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành. Trước đây, những thủ tục này thuộc diện phải nộp lệ phí theo biểu mức thu do Bộ Tài chính ban hành.

Việc miễn lệ phí chỉ áp dụng đối với trường hợp người dân thực hiện hồ sơ thông qua ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên nền tảng này. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp theo phương thức truyền thống, mức thu lệ phí sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Không chỉ trong lĩnh vực cư trú, Thông tư 29/2026/TT-BTC cũng quy định miễn thêm nhiều khoản phí, lệ phí khác khi người dân thực hiện trực tuyến qua VNeID.

Trong đó có lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ theo Thông tư 263/2016/TT-BTC; phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Thông tư 23/2019/TT-BTC.

Theo đánh giá, chính sách miễn lệ phí lần này sẽ tạo thêm động lực để người dân chuyển sang thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, giảm thời gian đi lại, hạn chế giấy tờ, đồng thời tiết kiệm chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Lệ phí đăng ký cư trú quy định tại thông tư 75/2022/TT-BTC về lệ phí đăng ký cư trú.

Đây cũng được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, mở rộng sử dụng định danh điện tử và xây dựng nền hành chính công hiện đại, thuận tiện hơn cho người dân.

