Tin vui: Toàn bộ người dân sẽ được miễn phí khi làm các dịch vụ này đến hết năm 2026

Duy Anh |

Để được hưởng chính sách ưu đãi khi làm các thủ tục cư trú, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID mức 2).

Ngày 31/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 367 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điểm mới đáng chú ý là ngoài các hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân còn có thể thực hiện thủ tục hành chính và nhận kết quả ngay trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Việc mở rộng hình thức giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao tính linh hoạt, thuận tiện, giảm tải cho bộ phận một cửa tại địa phương.

Thực hiện thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, đồng thời giảm bớt các khâu trung gian trong giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Đặc biệt, theo Thông tư số 29/2026 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 1/4/2026 đến hết 31/12/2026), người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về phí, lệ phí. Cụ thể:

Giảm 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực như: phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động phương tiện giao thông đường bộ; phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo)…

Miễn một số khoản phí, lệ phí như: lệ phí đăng ký cư trú; phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Để được hưởng các chính sách ưu đãi trên, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID mức 2). Đây là phương thức xác thực danh tính hiện đại, an toàn do Bộ Công an cấp, cho phép thực hiện các giao dịch và thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước đây.

Ứng dụng VNeID còn tích hợp nhiều tiện ích thiết thực như: tra cứu thông tin tiêm chủng, bảo hiểm, cư trú; khai báo tạm vắng; thanh toán điện, nước, học phí… và thay thế nhiều loại giấy tờ quan trọng như Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe.

Cơ quan công an khuyến khích tất cả người dân:

Khẩn trương đến cơ quan Công an để đăng ký, nâng cấp tài khoản định danh điện tử mức 2;

Tích cực sử dụng ứng dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính;

Vận động người thân, gia đình và cộng đồng cùng tham gia sử dụng.

