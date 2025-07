Tin vui ồ ạt đến với tỷ phú Trần Đình Long khi tài sản cả gia đình lên gần 70.000 tỷ đồng: Vẫn còn một mối lo

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/7/2025, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát đóng cửa tại 26.000 đồng, về giá trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, và xác lập mức giá cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Vốn hóa của Hòa Phát lên gần 200.000 tỷ đồng, đồng thời đưa tài sản của ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, người sở hữu 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ sở hữu 25,89% vốn - lên mức 51.480 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD).

Nếu tính chung cả vợ và con trai ông Trần Đình Long, khối tài sản trên sàn chứng khoán của gia đình đã đạt gần 70.000 tỷ đồng.

Thép cuộn cán nóng lần đầu tiên ghi nhận sản lượng bán hàng vượt 1,1 triệu tấn trong một quý

Theo báo cáo vừa công bố, quý 2/2025, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) đã sản xuất 2,5 triệu tấn thép thô, tương đương quý 1 và tăng 10% so với cùng kỳ 2024.

Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,6 triệu tấn, tăng 9% so với quý trước và 18% so với cùng kỳ năm 2024.



Thép cuộn cán nóng lần đầu tiên ghi nhận sản lượng bán hàng vượt 1,1 triệu tấn trong một quý, tăng 18% so với quý 1. Với 1,3 triệu tấn, sản lượng thép xây dựng, thép chất lượng cao của Hòa Phát trong quý vừa qua tăng 7% so với quý 1.



Sản phẩm hạ nguồn HRC như tôn mạ, ống thép của Hòa Phát đạt lần lượt 110.000 tấn và 216.000 tấn trong quý 2, tăng mạnh so với quý đầu năm.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái.



Trong đó, thép cuộn cán nóng đóng góp 2,2 triệu tấn, tăng 42% so với nửa đầu năm 2024. Thép xây dựng, thép chất lượng cao của Tập đoàn ghi nhận 2,5 triệu tấn, tăng 11% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng với 38%.



Hiện Tập đoàn Hòa Phát đang tập trung cao độ vào việc hoàn thiện và cho ra sản phẩm của lò cao số 6, tiến tới hoàn thành phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9 năm nay.



Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm. Trong đó có 8,5 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Áp thuế chống bán phá giá một số sản phẩm thép cán nóng nhập từ Trung Quốc trong 5 năm

Vào ngày 04/07/2025, Bộ Công Thương đã chính thức phê duyệt việc áp thuế CBPG đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 06/07/2025 và kéo dài trong 5 năm.

Mức thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng Trung Quốc dao động từ 23,1% đến 27,8%, được áp dụng từ ngày 6/7 và kéo dài 5 năm, trừ khi được gia hạn, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định.

Các sản phẩm bị áp thuế là thép hoặc thép hợp kim (có hoặc không có hợp kim), được cán phẳng, cán nóng, có độ dày 1,2mm đến 25,4mm, chiều rộng không quá 1.880mm, chưa được xử lý bề mặt như tẩy gỉ, mạ, tráng hay phủ dầu và có hàm lượng carbon không vượt quá 0,3%. Một số mặt hàng như thép không gỉ hoặc thép cán nóng dạng tấm thuộc danh mục loại trừ.



Việc áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc là tín hiệu tích cực nhất định cho các doanh nghiệp sản xuất HRC nội địa như Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, việc HRC khổ rộng (>1.880mm) không nằm trong phạm vi áp thuế vẫn sẽ là mối lo ngại trong ngắn hạn đối với Hòa Phát.

Theo số liệu hải quan, lượng nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) khổ rộng của Trung Quốc từ 1.900mm trở lên về Việt Nam tăng bất thường. Cụ thể, trong tháng 5/2025, sản lượng nhập khẩu mặt hàng này lên tới 181.000 tấn, tăng hơn 25 lần so với cùng kỳ 2024 (6.831 tấn).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, lượng nhập khẩu các loại thép HRC khổ rộng từ 1.900mm trở lên từ Trung Quốc về Việt Nam lên tới 430.000 tấn, cao gấp 12 lần so với 5 tháng đầu năm ngoái. Trong đó, loại thép khổ rộng 2.000mm chiếm 86,7% lượng nhập của 5 tháng đầu năm.

Thép cuộn cán nóng khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là các mác thép thông dụng, phổ biến (Q235B, Q355B, SAE 1006, SS400, A36…), được nhập khẩu để sử dụng như HRC thông thường (sản xuất tôn, ống thép, gia công kết cấu,…)

Theo Vietcap, nếu xu hướng này tiếp tục, sản lượng bán HRC của HPG có thể chịu áp lực cho đến khi thuế chống bán phá giá (CBPG) được áp dụng đối với HRC khổ rộng.