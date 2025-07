Đặc khu lớn nhất Việt Nam sắp có công trình 13.000 tỷ, được kỳ vọng như tòa tháp biểu tượng của Dubai

Sau khi sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính, Phú Quốc chính thức trở thành đặc khu lớn nhất Việt Nam, với diện tích hơn 575 km² và dân số hơn 157.000 người. Đây cũng chính là địa phương duy nhất của nước ta chuyển từ thành phố lên đặc khu. Phú Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, công nghệ như những đô thị lớn trên thế giới khi phát triển theo mô hình đặc khu.

Trong hơn một thập kỷ qua, Phú Quốc có sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, từ sân bay quốc tế, đường cao tốc, đến cáp treo vượt biển… Nhờ vậy, nơi đây trở thành tâm điểm thu hút hàng loạt các doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch – nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, đặc khu này còn sắp có nhiều công trình biểu tượng lớn. Trong đó, có Aspira Tower, tòa nhà cao nhất Phú Quốc sắp hình thành được coi là dấu ấn quan trọng.

Aspira Tower tọa lạc tại Bãi Trào, phía Tây Hòn Thơm, có chiều cao 220 m, 36 tầng nổi, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc – du lịch mới của Phú Quốc. Tòa nhà này có thiết kế mô phỏng cánh buồm căng gió vươn khơi, lấy cảm hứng từ tinh thần chinh phục biển cả của người Việt, được thực hiện bởi những tên tuổi lớn hàng đầu thế giới như 10 Design (Hong Kong), Arup (Anh), Aurecon (Úc), TwoG (Ý) và Marriott (Mỹ).

Ngoài ra, thiết kế tòa tháp Aspira Tower còn đặc biệt ở phần khối đế khổng lồ 20.000 m2 nằm trên mũi đất vươn ra mặt nước, đòi hỏi kỹ thuật xây dựng rất phức tạp và kỳ công. Theo đó, phần móng được tính toán kỹ lưỡng với các giải pháp tiên tiến về móng cọc sâu, vật liệu chịu ăn mòn cao và công nghệ thi công hiện đại để vừa đảm bảo khả năng chịu lực, đồng thời vừa giữ được sự hài hòa giữa công trình và cảnh quan thiên nhiên.

Tòa tháp Aspira Tower bao gồm 2 khối chính: Tháp trung tâm là tổ hợp khách sạn hạng sang The Luxury Collection, quầy bar, sky club, bể bơi vô cực, cà phê ngắm hoàng hôn toàn cảnh; khối đế đa tầng tích hợp trung tâm giải trí, sảnh đón cao 15m, hệ thống nhà hàng, hồ bơi, jacuzzi và lối đi bộ kết nối trực tiếp ra biển.

Điểm đặc biệt ấn tượng ở tòa tháp này là lớp kính uốn cong cao cấp bao phủ toàn bộ tòa nhà, vừa tạo hiệu ứng phản quang thẩm mỹ, cũng vừa tối ưu tiết kiệm năng lượng – giảm hấp thụ nhiệt và tăng chiếu sáng tự nhiên. Đây lchính à giải pháp công nghệ bền vững được phát triển bởi Arup, đơn vị từng thiết kế The Shard (London).

Với tổng vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng, tòa tháp Aspira Tower được công bố khởi công vào ngày 10/12/2024 tại Hòn Thơm. Công trình này do do Sun Group đầu tư xây dựng.

Dự kiến, khi hoàn thành vào năm 2027, tòa tháp Aspira Tower được kỳ vọng sẽ thu hút thêm hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm, từ đó góp phần không nhỏ vào mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành tâm điểm mới của thế giới, cũng như giúp nâng tầm vị thế của du lịch Việt Nam.

Trên thế giới, từ Burj Al Arab tại Dubai đến The Sail @ Marina Bay tại Singapore, những công trình biểu tượng này góp phần nâng cao vị thế du lịch của quốc gia. Do đó, Aspira Tower, tòa tháp này đang mang khát vọng định hình vị thế du lịch của Phú Quốc trên bản đồ quốc tế.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Phú Quốc sắp tổ chức APEC 2027, tòa tháp Aspira Tower cùng chuỗi công trình như Cầu Hôn, thị trấn Hoàng Hôn, cáp treo Hòn Thơm... được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế của hòn đảo nổi tiếng này trên bản đồ du lịch – kinh tế quốc tế.

Để chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai với tổng số vốn lên đến hơn 300.000 tỷ đồng. Các chuyên gia đánh giá rằng, đây sẽ là cú hích mạnh mẽ giúp hạ tầng đảo được hoàn thiện và mở ra dư địa tăng trưởng trong tương lai gần.

Phú Quốc còn gây ấn tượng với con số tăng trưởng du lịch theo cấp số nhân. Cụ thể, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc ước đón gần 4,5 triệu lượt khách, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 61,1% kế hoạch đề ra trong năm. Trong đó, riêng khách quốc tế ước đón gần 900 nghìn lượt khách (tăng 76,7% so với cùng kỳ) và tổng thu đạt khoảng 21.588 tỷ đồng (tăng 92,6% so với cùng kỳ).