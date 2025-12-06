Tin vui: Hàng nghìn căn nhà tại trung tâm kinh tế bậc nhất Việt Nam chào sàn, giá chỉ từ 800 triệu

TP.HCM từ lâu đã giữ vai trò trung tâm tài chính – kinh tế lớn nhất cả nước, nơi quy tụ hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp đa ngành và các tổ hợp dịch vụ hiện đại. Thành phố cũng là "điểm đến" của lực lượng lao động chất lượng cao, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng lượng lớn lao động nhập cư mỗi năm.

Sự hội tụ mạnh mẽ của doanh nghiệp, cơ hội việc làm dồi dào và tốc độ đô thị hóa nhanh đã tạo ra nhu cầu nhà ở tại đây tăng liên tục, đặc biệt là nhóm nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp. Đây chính là lý do thị trường bất động sản TP.HCM luôn duy trì sức nóng, ngay cả trong những giai đoạn trầm lắng của chu kỳ.

Mới đây, thông tin Sở Xây dựng TP.HCM mở bán nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú, phường Bình Dương nhận được sự quan tâm của nhiều người lao động. Dự án có tên thương mại K-Home New City, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (thành viên Kim Oanh Group) làm chủ đầu tư.

Công trình nằm tại phường Bình Dương (trước đây là Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với quy mô hơn 26,7 ha. Dự án này gồm các công trình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, giáo dục, thương mại dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có 3.030 căn nhà ở xã hội, trong đó 1.376 căn nhà liền kề và 1.654 căn hộ chung cư, được chia thành 4 dự án thành phần. Mức giá bán tạm tính trung bình với nhà liền kề là 16,7 triệu đồng/m2, căn hộ chung cư khoảng 26,4 triệu đồng/m2. Con số này đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng nhưng chưa có kinh phí bảo trì 2%.

Theo bảng giá trên, các căn nhà liền kề diện tích từ 117 - 139 m2 có giá từ 1,9 - 2,3 tỷ đồng, còn căn hộ chung cư từ 31 - 70 m2 giá từ 818 triệu đồng - 1,848 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn có khoảng 300 căn nhà thương mại dành cho chuyên gia.

Theo tiến độ, gần 900 căn liền kề thuộc 2 phân khu đầu tiên sẽ hoàn thiện trong năm 2027, trong khi gần 1.700 căn hộ chung cư sẽ khởi công trong năm 2027. Việc mở bán chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 28/12.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP.HCM trước khi sáp nhập được giao chỉ tiêu 69.700 căn. Sau khi sáp nhập, tăng thêm gần 200.000 căn. Hiện thành phố đang triển khai hơn 11.600 căn nhà ở xã hội, chuẩn bị khởi công thêm 5.300 căn và có 24.600 căn đã được chấp thuận đầu tư.

Lộ trình thực hiện của thành phố, từ nay - năm 2030, thành phố đầu tư xây dựng 69.700 căn nhà ở xã hội, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là 26.200 căn, giai đoạn 2026 - 2030 là 43.500 căn.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM liên tiếp mở bán các dự án nhà ở xã hội. Sonadezi Châu Đức mở bán 210 căn tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước với giá 12,4 - 14,2 triệu đồng/m2. Cuối tháng 10, HUD triển khai 273 căn tại khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giá khoảng 15,8 triệu đồng/m2.

Mới đây, chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy phường Phú Thuận vừa được khởi công. Dự án gồm 324 căn nhà ở xã hội. Đến cuối năm, UBND TP và Sở Xây dựng TPHCM dự kiến tiếp tục khởi công 7 dự án với tổng số 8.436 căn hộ.

*Phối cảnh khu nhà ở xã hội K -Home New City. Ảnh: Kim Oanh Group