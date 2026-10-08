Tin vui: Hà Nội chuẩn bị có thêm 1 trường THPT MỚI, quy mô 41 lớp học, dự kiến mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng!

Dự án có diện tích khu đất khoảng 14.800m², diện tích xây dựng khoảng 2.980m², mật độ xây dựng 20%, quy mô 41 lớp học cùng các khu chức năng theo tiêu chuẩn.

Mới đây, HĐND phường Dương Nội khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển địa phương.

Một trong những nội dung quan trọng được xem xét trong cuộc họp gồm: Báo cáo về việc bố trí vốn ngân sách phường thực hiện dự án xây dựng mới Trường THPT tại ô đất ký hiệu 5-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S4.

Cụ thể, phường sẽ đầu tư xây dựng mới 1 Trường THPT tại ô đất ký hiệu 5-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S4. Dự án có diện tích khu đất khoảng 14.800m², diện tích xây dựng khoảng 2.980m², mật độ xây dựng 20%, quy mô 41 lớp học cùng các khu chức năng theo tiêu chuẩn.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300,759 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách phường Dương Nội. Dự kiến giai đoạn 2026-2027 thực hiện chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2027-2029 triển khai thực hiện dự án.

Ảnh minh họa

Được biết, sau quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính, một số phường tại Hà Nội hiện vẫn chưa có trường THPT công lập. Trong khi đó, số lượng trường THCS ở nhiều khu vực lại nhiều hơn đáng kể, dẫn đến tình trạng "thắt cổ chai" ở bậc học tiếp theo.

Trong dự thảo quy hoạch Thủ đô, Hà Nội đưa ra định hướng: cứ từ 30.000 đến 50.000 dân sẽ có 1 trường THPT công lập, nhằm cân đối mạng lưới trường học theo quy mô dân số. Theo quy hoạch tổng thể, đến năm 2045, Hà Nội dự kiến cần bổ sung thêm: 441 trường mầm non và 91 trường THPT.

Tổng hợp (VTV, Trang thông tin điện tử phường Dương Nội - Hà Nội)