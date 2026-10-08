HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin vui: Hà Nội chuẩn bị có thêm 1 trường THPT MỚI, quy mô 41 lớp học, dự kiến mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng!

Thanh Hương
|

Dự án có diện tích khu đất khoảng 14.800m², diện tích xây dựng khoảng 2.980m², mật độ xây dựng 20%, quy mô 41 lớp học cùng các khu chức năng theo tiêu chuẩn.

Mới đây, HĐND phường Dương Nội khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển địa phương.

Một trong những nội dung quan trọng được xem xét trong cuộc họp gồm: Báo cáo về việc bố trí vốn ngân sách phường thực hiện dự án xây dựng mới Trường THPT tại ô đất ký hiệu 5-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S4.

Cụ thể, phường sẽ đầu tư xây dựng mới 1 Trường THPT tại ô đất ký hiệu 5-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S4. Dự án có diện tích khu đất khoảng 14.800m², diện tích xây dựng khoảng 2.980m², mật độ xây dựng 20%, quy mô 41 lớp học cùng các khu chức năng theo tiêu chuẩn.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300,759 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách phường Dương Nội. Dự kiến giai đoạn 2026-2027 thực hiện chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2027-2029 triển khai thực hiện dự án.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Được biết, sau quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính, một số phường tại Hà Nội hiện vẫn chưa có trường THPT công lập. Trong khi đó, số lượng trường THCS ở nhiều khu vực lại nhiều hơn đáng kể, dẫn đến tình trạng "thắt cổ chai" ở bậc học tiếp theo.

Trong dự thảo quy hoạch Thủ đô, Hà Nội đưa ra định hướng: cứ từ 30.000 đến 50.000 dân sẽ có 1 trường THPT công lập, nhằm cân đối mạng lưới trường học theo quy mô dân số. Theo quy hoạch tổng thể, đến năm 2045, Hà Nội dự kiến cần bổ sung thêm: 441 trường mầm non và 91 trường THPT.

Tổng hợp (VTV, Trang thông tin điện tử phường Dương Nội - Hà Nội)

3 giờ sáng ra quán cafe tỏ tình, chàng trai chốt một câu khiến bạn gái liền gật đầu
Tags

Hà Nội

trường THPT

dương nội

quy hoạch phân khu đô thị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại