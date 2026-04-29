Tin vui đúng dịp lễ 30/4-1/5: Toàn bộ người dân đều được miễn phí dịch vụ này

Minh Ánh |

Toàn bộ khách tham quan địa điểm này tại Hà Nội sẽ được miễn phí vé trong 2 ngày nghỉ lễ.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Bảo tàng Hà Nội thông báo miễn phí vé tham quan cho toàn bộ khách trong 2 ngày nghỉ lễ, gồm thứ Năm ngày 30/04/2026 và thứ Sáu ngày 01/05/2026.

Thông tin được đăng tải trên kênh Fanpage chính thức của Bảo tàng Hà Nội, như một lời mời dành cho người dân Thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm không gian lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Hà Nội.

Trong bối cảnh nhu cầu vui chơi, giải trí và khám phá các điểm đến văn hóa thường tăng cao vào mỗi dịp nghỉ lễ, động thái miễn phí vé tham quan của Bảo tàng Hà Nội được xem là cơ hội để nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách có thêm một lựa chọn ý nghĩa. Thay vì chỉ tập trung vào các khu vui chơi, trung tâm thương mại hay điểm du lịch ngắn ngày, nhiều người có xu hướng tìm đến những không gian mang tính giáo dục, trải nghiệm và kết nối với chiều sâu văn hóa địa phương.

Bảo tàng Hà Nội từ lâu là một trong những thiết chế văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, nơi lưu giữ, trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử. Không chỉ là nơi bảo tồn di sản, bảo tàng còn đóng vai trò như một điểm đến công cộng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao hiểu biết lịch sử và tạo thêm trải nghiệm cho người dân trong đời sống đô thị hiện đại.

Việc mở cửa miễn phí trong dịp lễ cũng phù hợp với xu hướng tăng cường tiếp cận văn hóa công cộng, đặc biệt trong những ngày người dân có nhiều thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu tham gia các hoạt động mang tính gia đình. Với nhóm phụ huynh có con nhỏ, đây có thể là dịp để kết hợp giữa vui chơi và giáo dục; trong khi với giới trẻ, bảo tàng tiếp tục là một điểm đến vừa giàu giá trị trải nghiệm vừa phù hợp cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu về lịch sử Thủ đô.

Theo thông báo, Bảo tàng Hà Nội cũng gửi lời mời tới quý khách cùng gia đình và bạn bè đến tham quan, khám phá các giá trị lịch sử – văn hóa đặc sắc tại đây, đồng thời chúc người dân có một kỳ nghỉ vui vẻ và ý nghĩa. Người dân và du khách có thể theo dõi thêm thông tin chi tiết về thời gian mở cửa, hướng dẫn tham quan hoặc các lưu ý liên quan trên website chính thức của Bảo tàng Hà Nội

