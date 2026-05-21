Tin vui đối với người đang thuê nhà, ở trọ trên cả nước

Thùy Linh
Theo quy định mới, người thuê trọ được quyền mua điện đúng giá, tránh tình trạng bị thu tiền điện tùy tiện.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lao động)

Theo quy định tại Nghị định 133/2026/NĐ-CP của Chính phủ, người cho thuê nhà có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng nếu thu tiền điện của người thuê cao hơn mức giá do Nhà nước quy định.

Hiện nay, ngành điện đang theo dõi hàng chục nghìn khu nhà trọ trên cả nước. Thông qua các buổi tọa đàm và hoạt động tuyên truyền, cơ quan chức năng mong muốn các chủ nhà trọ thực hiện đúng quy định về giá điện, tránh vi phạm pháp luật.

Trong nhiều năm qua, ngành điện đã đẩy mạnh việc phổ biến và hướng dẫn cách tính định mức điện cho các đối tượng thuê nhà như công nhân, sinh viên và người lao động, nhằm đảm bảo họ được sử dụng điện đúng giá bán lẻ theo quy định hiện hành.

Theo quy định, nếu chủ nhà thu tiền điện vượt mức cho phép, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý. Người thuê có thể phản ánh sự việc tới UBND cấp xã/phường, điện lực địa phương, tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện, Sở Công Thương hoặc lực lượng quản lý thị trường để được kiểm tra và hỗ trợ.

Cụ thể, khoản 7 Điều 13 của Nghị định 133/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 25/5) nêu rõ: trường hợp chủ nhà mua điện theo giá sinh hoạt nhưng thu lại của người thuê cao hơn quy định sẽ bị xử phạt trong khung 20–30 triệu đồng.

Không chỉ bị phạt tiền, chủ nhà còn phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu vượt cùng với khoản lãi suất theo thỏa thuận trong hợp đồng cho người thuê. Trường hợp không xác định được người nhận lại, số tiền chênh lệch sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Hành vi thu tiền điện sai quy định thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã/phường. Vì vậy, khi phát hiện vi phạm, người thuê trọ có thể báo đến chính quyền địa phương hoặc các đơn vị điện lực như EVNHCMC và EVNSPC để phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy định.

(Tổng hợp)

