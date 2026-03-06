Tin vui đến với Bill Gates bất chấp mối quan ngại từ các chuyên gia về an toàn

Cuộc lội ngược dòng sau 4 thập kỷ của ngành hạt nhân

Ủy ban Điều hành Hạt nhân Hoa Kỳ (NRC) vừa chính thức cấp giấy phép xây dựng cho dự án lò phản ứng Natrium của TerraPower - lò phản ứng nơtron nhanh làm mát bằng natri có công suất 345 megawatt do tỷ phú Bill Gates hậu thuẫn. Đây không chỉ là một thủ tục hành chính thông thường; nó đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, một lò phản ứng thương mại không sử dụng công nghệ nước nhẹ được phê duyệt xây dựng tại Mỹ.

Sự kiện này là minh chứng cho một kỷ nguyên mới. Điểm đáng chú ý nhất là tốc độ phê duyệt: NRC đã hoàn thành báo cáo đánh giá an toàn chỉ trong chưa đầy 18 tháng, sớm hơn gần 8 tháng so với dự kiến ban đầu, cho thấy sự đồng thuận cao độ giữa chính phủ và doanh nghiệp trong việc tái định hình lưới điện quốc gia.

Natrium: "Pin nhiệt" khổng lồ giữa lòng Wyoming

Khác biệt với các nhà máy hạt nhân truyền thống vốn cồng kềnh và vận hành ở áp suất cao, công nghệ Natrium của TerraPower sử dụng natri lỏng làm chất làm mát thay vì nước. Điều này cho phép lò phản ứng hoạt động ở áp suất thấp và nhiệt độ cao hơn, giúp tăng hiệu suất và độ an toàn tự thân đáng kể.

Tuy nhiên, "vũ khí bí mật" của Natrium nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng bằng muối nóng chảy, cho phép nhà máy linh hoạt điều chỉnh công suất từ mức cơ sở 345 MW lên đến 500 MW khi nhu cầu đạt đỉnh. Khả năng này biến lò phản ứng hạt nhân thành một "viên pin khổng lồ", có thể phối hợp nhịp nhàng với các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời để duy trì sự ổn định tuyệt đối cho lưới điện.

Chiến lược "tách biệt đảo năng lượng"

Một trong những lý do giúp TerraPower đẩy nhanh tiến độ cấp phép chính là thiết kế kiến trúc thông minh: tách biệt hoàn toàn "đảo hạt nhân" (nơi chứa lò phản ứng) và "đảo năng lượng" (nơi sản xuất điện và lưu trữ muối). Bằng cách này, các phần không liên quan đến hạt nhân của nhà máy không phải chịu sự giám sát ngặt nghèo của NRC, từ đó giúp giảm chi phí và đẩy nhanh tốc độ thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 4 tỷ USD, trong đó Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hỗ trợ tới 2 tỷ USD thông qua Chương trình Trình diễn Lò phản ứng Tiên tiến. Sự hiện diện của Natrium tại Kemmerer – vốn là nơi đặt một nhà máy nhiệt điện than đang chuẩn bị đóng cửa – mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ về sự chuyển dịch năng lượng: biến những di sản hóa thạch thành trung tâm công nghệ sạch của tương lai.

Lộ trình tiến tới năm 2030 và những thách thức phía trước

Dù đã có giấy phép xây dựng, con đường của Bill Gates và các cộng sự vẫn còn không ít chông gai. Thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở nguồn cung nhiên liệu HALEU (Uranium làm giàu thấp với hàm lượng cao), vốn trước đây phụ thuộc phần lớn vào Nga. TerraPower đã phải lùi thời điểm vận hành thương mại đến năm 2030 để đợi các cơ sở sản xuất nhiên liệu nội địa kịp hoàn thiện.

Bên cạnh đó, dự án cũng vấp phải những ý kiến trái chiều từ các tổ chức an toàn về việc thiếu cấu trúc ngăn chặn rò rỉ truyền thống. Các nhà khoa học ở Mỹ cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc phê duyệt an toàn được đẩy nhanh quá mức. Với thiết kế mới, việc vội vã có thể bỏ lỡ các lỗ hổng hệ thống, khiến việc sửa chữa sau này trở nên tốn kém và nguy hiểm. Điều này đặc biệt quan trọng ở khu vực như Kemmerer, nơi cộng đồng phụ thuộc vào nguồn nước và không khí sạch, tránh lặp lại các sự cố lịch sử trong ngành hạt nhân. Các chuyên gia môi trường kêu gọi quy trình minh bạch hơn, bao gồm đánh giá độc lập từ bên thứ ba, để cân bằng giữa đổi mới công nghệ và trách nhiệm xã hội.

Tuy nhiên, TerraPower khẳng định thiết kế "ngăn chặn chức năng" của họ đủ an toàn để đối phó với những kịch bản xấu nhất. Sự thành công của Natrium tại Wyoming sẽ là "bản lề" để TerraPower nhân rộng mô hình này ra khắp nước Mỹ và thế giới, mở ra một chương mới cho năng lượng không phát thải.

Việc TerraPower nhận được giấy phép xây dựng không chỉ là thắng lợi riêng của tỷ phú Bill Gates, mà còn là tín hiệu xanh cho toàn bộ ngành hạt nhân thế hệ mới. Nếu vận hành đúng tiến độ vào năm 2030, Natrium sẽ chứng minh rằng hạt nhân có thể trở nên an toàn hơn, linh hoạt hơn.