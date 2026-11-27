Số tàu chở dầu, nhiên liệu và LNG đi qua eo biển Hormuz bất ngờ tăng trong tháng 11, dù các vụ tấn công và sự cố liên quan đến thủy lôi lên mức cao nhất kể từ khi chiến sự Iran bùng phát.

Hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục thích nghi với môi trường an ninh ngày càng phức tạp, khi các công ty vận tải chuyển sang sử dụng nhiều tàu nhỏ hơn để duy trì dòng dầu ra khỏi Vịnh Ba Tư.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của Vortexa, trong giai đoạn từ ngày 1 đến 19/11, số tàu chở dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua Hormuz tính theo trung bình động 7 ngày luôn trên 26 chiếc mỗi ngày. Con số này cao hơn tháng 10, khi mức trung bình động 7 ngày thấp hơn 25 tàu trong ít nhất 2/3 số ngày. Diễn biến đáng chú ý bởi các vụ tấn công tàu và sự cố liên quan đến thủy lôi tại Hormuz đang ở mức cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Tuy nhiên, số liệu theo dõi tàu chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ hoạt động vận tải qua khu vực. Tình trạng nhiễu tín hiệu cùng việc nhiều tàu đồng loạt tắt thiết bị phát đáp khiến một phần hành trình không thể được ghi nhận ngay lập tức.

Ngoài ra, dữ liệu Vortexa cho thấy số siêu tàu chở dầu thô VLCC và tàu Suezmax đi qua eo biển giảm nhẹ trong tháng 11. Ngược lại, số tàu Aframax nhỏ hơn lại tăng. Điều này đồng nghĩa số lượng tàu qua Hormuz tăng chưa chắc lượng dầu được vận chuyển cũng tăng tương ứng.

Sự thay đổi bắt đầu thể hiện rõ từ tháng 10. Khi Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những tàu lớn, nhóm tàu dầu nhỏ hơn đã vận chuyển lượng dầu thô ra khỏi Hormuz cao nhất kể từ đầu chiến sự.

Aframax thường có khả năng chở tới khoảng 800.000 thùng dầu, thấp hơn đáng kể so với các siêu tàu VLCC. Việc chia một lượng dầu lớn cho nhiều tàu nhỏ có thể khiến số chuyến tàu tăng. Xu hướng này khiến giới phân tích ngày càng khó xác định chính xác bao nhiêu dầu thô và nhiên liệu thực sự đang được đưa ra khỏi Vịnh Ba Tư để tới thị trường quốc tế.

Không chỉ Aframax, một nhóm tàu khác cũng đang được huy động vào hoạt động vận chuyển dầu thô. Số lượng kỷ lục tàu LR2 vốn chuyên chở các sản phẩm dầu đã qua chế biến như diesel và xăng đang chuyển sang vận chuyển dầu thô.

Trong ngành vận tải biển, tàu chở sản phẩm dầu sạch thường được gọi là "clean tanker". Khi chuyển sang chở dầu thô, chúng trở thành "dirty tanker" và thường cần trải qua quá trình vệ sinh kỹ nếu muốn quay lại vận chuyển các sản phẩm sạch.

LR2 có kích thước và sức chở tương đương Aframax, với khả năng vận chuyển tới khoảng 800.000 thùng dầu. Việc chuyển đổi này giúp bổ sung thêm tàu cho hoạt động vận chuyển dầu thô tại Vịnh Ba Tư trong bối cảnh nhiều tàu lớn đối mặt với rủi ro ngày càng cao khi đi qua Hormuz.

Các tàu LR2 chuyển sang chở dầu thô cũng có thể được sử dụng trong mạng lưới vận tải phức tạp đang hình thành quanh eo biển.

Thay vì một tàu lớn nhận dầu trong Vịnh Ba Tư rồi trực tiếp đưa hàng tới khách hàng ở châu Á hoặc các khu vực khác, dầu ngày càng được vận chuyển theo từng chặng ngắn. Các tàu hoạt động như phương tiện trung chuyển đưa dầu ra khu vực an toàn hơn, sau đó thực hiện sang mạn tàu ngoài khơi để chuyển hàng sang tàu khác.

Hoạt động sang mạn tàu đã trở thành một trong những phương thức chủ yếu giúp duy trì dòng dầu ra khỏi Vịnh Ba Tư trong những tháng gần đây.

Vortexa trước đó ghi nhận hơn một nửa đội tàu tham gia các chuyến trung chuyển dầu vùng Vịnh đã bị Iran đưa vào danh sách "không tuân thủ". Tuy nhiên, các nhà vận tải phản ứng bằng cách bổ sung thêm những lần sang mạn và sử dụng tàu trung gian, thay vì ngừng vận chuyển.

Theo Oilprice﻿