Tin vui cho tất cả người mua xe BYD: Một mẫu giá từ 6xx triệu, đặt cọc 20 triệu được trừ 80 triệu

Chưa ra mắt đã cho đặt cọc, mẫu SUV hybrid mới của BYD tung ưu đãi tới 100 triệu đồng cho những người mua đầu tiên.

BYD Sealion 5 được hãng xe Trung Quốc xác định là một mẫu chiến lược tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV hạng C hoàn toàn mới này sẽ có hai phiên bản Essential và Premium với mức giá dự kiến từ 6XX đến 7XX triệu đồng, trong đó bản Premium niêm yết không quá 790 triệu đồng.

Theo Thanh Niên, từ ngày 21/9, khách đặt cọc 20 triệu đồng giữ chỗ sẽ được ưu đãi 80 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán, tức tổng gói ưu đãi lên đến 100 triệu đồng cho những khách hàng đầu tiên.

Dự kiến từ 21/10 xe mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Xe được phân phối theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

BYD Sealion 5 sắp về Việt Nam. Ảnh: Autopro.

Vì sao BYD tự tin khi bước vào phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất?

8 tháng đầu năm 2026 các thành viên VAMA bán 73.409 xe SUV, trong khi sedan chỉ đạt 18.192 xe và giảm 22,2% so với cùng kỳ. Nhóm SUV hạng C, hạng B dưới 800 triệu đồng đang tăng trưởng mạnh, đúng "điểm rơi" của Sealion 5.

Về sản phẩm, Sealion 5 dùng công nghệ DM-i Super Hybrid, vận hành hơn 1.200 km mỗi lần sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam, cho biết hãng xem đây là mẫu xe chiến lược, kỳ vọng hơn 1.000 đơn đặt hàng tháng đầu mở bán và 500–700 xe mỗi tháng sau đó.

Ưu đãi của Sealion 5 không phải hiện tượng đơn lẻ. Ghi nhận của báo Tuổi Trẻ: đầu tháng 10/2026 hàng loạt mẫu hybrid ồ ạt gia nhập thị trường, các hãng tung ưu đãi đặt cọc giành khách trước mùa mua sắm cuối năm.

Trong tầm 600–800 triệu đồng đã có Suzuki XL7 Hybrid từ 599,9 triệu, BYD Seal 5 PHEV 696 triệu, Toyota Yaris Cross HEV ưu đãi còn 728 triệu đồng.

Động lực lớn đến từ chính sách thuế: từ 1/1/2026, xe hybrid đủ điều kiện chỉ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% mức xe động cơ đốt trong cùng loại, giúp nhiều mẫu hybrid giảm giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Trong 8 tháng đầu năm, các thành viên VAMA bán 13.889 xe hybrid, tăng 65% so với cùng kỳ.

Với người đang ngắm Sealion 5, có ba điểm cần cân nhắc. Thứ nhất, giá 6XX–7XX triệu mới là mức "hé lộ", đợi giá chính thức ngày 21/10 và hỏi rõ giá lăn bánh sau ưu đãi. Thứ hai, so với các đối thủ: Mazda CX-5, Corolla Cross HEV, Tucson Hybrid, Sportage Hybrid, Omoda C7, Ford Territory, nhất là chi phí sử dụng thực tế và mạng lưới bảo hành. Thứ ba, BYD bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km, nên đọc kỹ điều kiện trong hợp đồng.

* Tham khảo từ báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ.