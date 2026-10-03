Tin vui cho tất cả người dân mua xe Trung Quốc: 13 mẫu mới về Việt Nam, ưu đãi tới hơn 100 triệu đồng

Cứ 3 mẫu ô tô mới ra mắt Việt Nam trong năm nay thì có 1 xe Trung Quốc, và cuộc đua giành khách đang kéo giá xe nhóm này xuống mức rẻ chưa từng có.

Tính hết tháng 9/2026, đã có 13 mẫu/phiên bản ô tô thương hiệu Trung Quốc ra mắt thị trường Việt Nam, chiếm gần 33% tổng số mẫu xe mới. Nghĩa là trung bình cứ 3 mẫu xe mới thì có 1 xe Trung Quốc, trong khi các hãng Nhật, Hàn cả năm mới tung ra 7–8 mẫu mới.

Số liệu của Cục Hải quan được Tiền Phong dẫn lại cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập 44.335 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc với tổng kim ngạch hơn 1,568 tỷ USD, tăng 45,9% về lượng và 58,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 8, Trung Quốc là thị trường cung cấp ô tô lớn thứ hai cho Việt Nam với 4.654 xe, chỉ sau Indonesia.

Danh sách 13 mẫu xe mới gồm Geely (EX2, Coolray, Okavago, EX5 PHEV), Lynk & Co (03, 02, 900), Jaecoo J5, Omoda C5 Hybrid, BYD Dolphin, GAC Emzoom và Wuling (Bingo, Grango). Các mẫu xe này phủ từ xe phổ thông vài trăm triệu đến SUV tiền tỷ, xe điện, hybrid và cả xe sang.

Một số thương hiệu Trung Quốc đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh minh họa, nguồn: Thương Trường.

Với người mua, tin vui nằm ở cuộc đua giá. Ghi nhận trên tờ Thương Trường cho thấy trong tháng 9/2026, hàng loạt thương hiệu như MG, BYD, Geely, Omoda & Jaecoo đồng loạt tung chương trình giảm giá hoặc hỗ trợ tài chính, với mức ưu đãi ở một số mẫu lên tới hàng chục, thậm chí hơn 100 triệu đồng tùy phiên bản và điều kiện áp dụng.

Điển hình là Jaecoo J5 EV Flagship: niêm yết 749 triệu đồng nhưng được miễn phí sạc 30 năm, quy đổi tương đương 150 triệu đồng, đưa số tiền thực trả xuống còn 599 triệu đồng — tức giảm 20% giá trị xe, theo Diễn đàn Doanh nghiệp. Ở phân khúc thấp hơn, Geely Coolray có 3 phiên bản giá 499–599 triệu đồng, Jaecoo J5 khởi điểm từ 499 triệu đồng — bước thẳng vào "sân" của Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.

Tuy nhiên, giá rẻ đi kèm những điểm cần tỉnh táo. Thứ nhất, xe về ồ ạt nhưng bán ra chưa tương xứng: năm 2025 nhập 47.895 ô tô Trung Quốc nhưng chỉ khoảng 17.000–18.000 xe đăng kiểm lần đầu; nửa đầu 2026 có 9.543 xe lăn bánh, tăng 20,9%, nhưng vẫn chỉ chiếm hơn 2% trong 369.000 ô tô đăng ký mới toàn quốc, theo số liệu cơ quan đăng kiểm được Tiền Phong tổng hợp. Thứ hai, các rào cản về độ phủ đại lý, khả năng bảo hành, nguồn cung phụ tùng và giá trị bán lại vẫn là dấu hỏi lớn với những thương hiệu mới hiện diện vài năm, như phân tích của thuongtruong.com.vn. Thứ ba, chính Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn cảnh báo các hãng xe nước này không nên giảm giá quá đà khi cạnh tranh ở nước ngoài, vì có thể làm tổn hại uy tín thương hiệu và đối mặt biện pháp trả đũa kinh tế.

Nói ngắn gọn, người mua xe Trung Quốc lúc này đang ở thế có lợi: nhiều lựa chọn, ưu đãi sâu. Nhưng trước khi xuống tiền, hãy kiểm tra kỹ ba thứ: đại lý và bảo hành có gần nơi mình ở không, chính sách bảo hành pin ra sao nếu mua xe điện, và giá thu mua lại xe cũ. Xe rẻ là tin vui, nhưng dùng yên ổn nhiều năm mới là cái lợi thật.

* Tham khảo từ báo Tiền Phong, Thương Trường, Diễn đàn Doanh nghiệp.



