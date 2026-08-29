Tin vui cho tất cả người dân Hà Nội vào đúng dịp Quốc khánh 2/9: Một dịch vụ được miễn phí 100%

Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt trên 2 tuyến metro, áp dụng trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) sẽ miễn 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Hà Nội Metro miễn vé trên 2 tuyến đường sắt đô thị dịp Quốc khánh. Ảnh: Hanoi Metro.

Chương trình được thực hiện trong 5 ngày, từ 29-8 đến hết 2-9-2026. Hành khách được phát vé lượt miễn phí tại quầy vé hoặc sử dụng các hình thức vé điện tử, thẻ ngân hàng, ví điện tử, Tap&Go... Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% giá vé lượt.

Trong thời gian này, cả hai tuyến hoạt động từ 5h30 đến 22h, với giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến, tạo điều kiện để người dân và du khách sử dụng metro trong suốt kỳ nghỉ lễ. Các đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành, như người cao tuổi, người sử dụng vé tháng, thẻ ưu tiên, tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định khi tham gia dịch vụ.

Cùng với đó, theo báo Tin tức, không chỉ mang đến chính sách miễn phí vé, Hà Nội Metro tiếp tục đồng hành cùng hành khách thông qua các Giải pháp giao thông liên hoàn, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn từ điểm đi đến điểm đến.

Ảnh: Hà Nội Metro

Hành khách có thể sử dụng tính năng “Đặt chuyến liên thông” (Be - Metro - Be) trên Ứng dụng Hà Nội Metro để kết nối các chặng di chuyển bằng xe công nghệ và tàu điện.

Đặc biệt, chương trình ưu đãi dành cho tính năng “Đặt chuyến liên thông” hiện áp dụng giảm 15% giá trị chuyến đi, tối đa 50.000 đồng, với 30.000 mã ưu đãi được phát hành. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30/9/2026 (hoặc đến khi sử dụng hết số lượng mã ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước).

Việc miễn phí vé trong dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực đối với nhu cầu đi lại của người dân và du khách, mà còn thể hiện tinh thần Hà Nội Metro luôn đồng hành, phục vụ hành khách trong từng hành trình, góp phần khuyến khích người dân lựa chọn giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân và xây dựng một đô thị giao thông An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường.



