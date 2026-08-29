HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin vui cho tất cả người dân Hà Nội vào đúng dịp Quốc khánh 2/9: Một dịch vụ được miễn phí 100%

Phạm Trang (t/h)
|

Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt trên 2 tuyến metro, áp dụng trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) sẽ miễn 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao).

- Ảnh 1.

Hà Nội Metro miễn vé trên 2 tuyến đường sắt đô thị dịp Quốc khánh. Ảnh: Hanoi Metro.

Chương trình được thực hiện trong 5 ngày, từ 29-8 đến hết 2-9-2026. Hành khách được phát vé lượt miễn phí tại quầy vé hoặc sử dụng các hình thức vé điện tử, thẻ ngân hàng, ví điện tử, Tap&Go... Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% giá vé lượt.

Trong thời gian này, cả hai tuyến hoạt động từ 5h30 đến 22h, với giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến, tạo điều kiện để người dân và du khách sử dụng metro trong suốt kỳ nghỉ lễ. Các đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành, như người cao tuổi, người sử dụng vé tháng, thẻ ưu tiên, tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định khi tham gia dịch vụ.

Cùng với đó, theo báo Tin tức, không chỉ mang đến chính sách miễn phí vé, Hà Nội Metro tiếp tục đồng hành cùng hành khách thông qua các Giải pháp giao thông liên hoàn, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn từ điểm đi đến điểm đến.

- Ảnh 2.

Ảnh: Hà Nội Metro

Hành khách có thể sử dụng tính năng “Đặt chuyến liên thông” (Be - Metro - Be) trên Ứng dụng Hà Nội Metro để kết nối các chặng di chuyển bằng xe công nghệ và tàu điện.

Đặc biệt, chương trình ưu đãi dành cho tính năng “Đặt chuyến liên thông” hiện áp dụng giảm 15% giá trị chuyến đi, tối đa 50.000 đồng, với 30.000 mã ưu đãi được phát hành. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30/9/2026 (hoặc đến khi sử dụng hết số lượng mã ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước).

Việc miễn phí vé trong dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực đối với nhu cầu đi lại của người dân và du khách, mà còn thể hiện tinh thần Hà Nội Metro luôn đồng hành, phục vụ hành khách trong từng hành trình, góp phần khuyến khích người dân lựa chọn giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân và xây dựng một đô thị giao thông An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường.


Tags

Hà Nội Metro

hà nội

Metro

giá vé

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

01:30
Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

01:41
BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

02:00
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

01:41
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại