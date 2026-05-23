HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026

Duy Anh
|

Từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2026, người dân thực hiện thủ tục đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí theo quy định mới của Bộ Tài chính.

Miễn lệ phí đăng ký cư trú trên VNeID đến hết năm 2026

Thông tư số 29/2026 của Bộ Tài chính quy định, trong thời gian từ khi Thông tư có hiệu lực đến hết năm 2026, một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trên ứng dụng VNeID được miễn. Trong đó có lệ phí đăng ký cư trú.

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 1.

Cán bộ hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Bên cạnh đó, Thông tư 29 cũng miễn một số khoản phí, lệ phí khác khi thực hiện trực tuyến trên VNeID, như: lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ; phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư, các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng... đều thuộc diện phải nộp lệ phí. Tuy nhiên, trong thời gian nêu trên, các khoản lệ phí này sẽ được miễn hoàn toàn nếu người dân thực hiện qua ứng dụng VNeID.

Căn cứ theo Biểu mức Lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư quy định như sau:

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 2.

Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Đây là chính sách nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, có thể dễ dàng thực hiện mọi lúc, mọi nơi, tiết kiện thời gian, chi phí đi lại. Người dân chỉ cần có điện thoại thông minh, thì có thể thực hiện ngay tại nhà hoặc bất cứ thời gian nào thuận tiện.

Từ ngày 1/1/2027, mức thu các khoản phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Hướng dẫn đăng ký thường trú, tạm trú trên ứng dụng VNeID

Để có thể đăng ký thường trú, tạm trú thông qua ứng dụng VNeID, người dân cần phải tải hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất qua kho ứng dụng (Kho ứng dụng Appstore đối với máy dùng hệ điều hành IOS; kho ứng dụng Google play đối với máy dùng hệ điều hành Android). Quy trình thực hiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập chức năng

Công dân thực hiện đăng nhập tài khoản VNeID → Chọn Thủ tục hành chính → Chọn Đăng ký tạm trú hoặc Đăng ký thường trú tại danh sách hiện ra.

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 3.

Màn hình chọn chức năng Thủ tục hành chính

Bước 2: Xác thực passcode hoặc xác thực bằng vân tay (Touch ID)/ khuôn mặt (Face ID). Công dân cần nhập đúng passcode hoặc thực hiện xác thực bằng vân tay/ khuôn mặt.

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 4.

Công dân không nhớ passcode nhấn Quên passcode để thực hiện thiết lập lại passcode; nhập sai passcode quá 5 lần sẽ bị khoá passcode sang ngày hôm sau.

Bước 3: Khai thông tin

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 5.

Tại màn Đăng ký thường trú nhấn Tạo mới yêu cầu vào phần Đăng ký thường trú/tạm trú cho bản thân hoặc Khai hộ.

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 6.

Đăng ký tạm trú người dân cũng thao tác tương tự.

Bước 4: Kiểm tra thông tin đăng ký thường trú/tạm trú

Công dân có thể lựa chọn loại hình đăng ký tạm trú là lập hộ mới hoặc đăng ký vào hộ đã có sẵn.

Sau đó chọn hình thức xác nhận đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, cha/mẹ/người giám hộ thông qua ứng dụng VNeID hoặc Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01).

Tiếp theo điền họ và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 7.

Màn hình nhập thông tin đối với trường hợp đăng ký vào hộ đã có và xin xác nhận qua VNeID; trường hợp đăng ký lập hộ mới và Xin xác nhận bằng văn bản giấy

Bước 5: Chọn nơi đăng ký: Chọn thông tin nơi đề nghị đăng ký tạm trú từ cấp tỉnh, quận/huyện đến xã/phường/thị trấn.

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 8.

Người dân cần điền thông tin chi tiết địa chỉ tạm trú/thường trú của mình gồm số nhà, số đường, mối quan hệ với chủ hộ.

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 9.

Nếu có thành viên khác trong gia đình cùng đăng ký tạm trú/thường trú, người dân chọn Thêm thành viên và điền các thông tin theo yêu cầu.

Bước 6: Xác nhận thông tin hồ sơ

Sau khi đã điền đủ thông tin theo hướng dẫn, người dân sẽ xác nhận lại các thông tin, nếu cần chỉnh sửa chỉ cần ấn phím mũi tên quay lại ở góc trái phía trên màn hình. Trước khi gửi hồ sơ, công dân cần đính kèm giấy tờ có liên quan: Hợp đồng thuê nhà; Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp; Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú (CT01).

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 - Ảnh 10.

Ứng dụng cho phép lựa chọn nhận kết quả qua email hoặc nhận trực tiếp tại công an xã/phường nơi đăng ký tạm trú.

VNeID sẽ hiển thị lại thông tin người dùng đã khai báo và đăng ký để kiểm tra. Nếu các thông tin được khai là chính xác, bạn kéo xuống dưới, đánh dấu vào tùy chọn 'Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình', sau đó nhấn nút 'Gửi hồ sơ'.

Bước 7: Nộp lệ phí (Trường hợp công dân không mất lệ phí đăng ký thường trú/tạm trú thì bỏ qua bước này).

Bắt và khám xét nơi ở của Trần Thị Phi Yến SN 1986





Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

VNEID

chính sách mới

quy định mới

đăng ký tạm trú

Hay độc lạ

miễn lệ phí đăng ký thường trú

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại