HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt và khám xét nơi ở của Trần Thị Phi Yến SN 1986

Duy Anh
|

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 22/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trần Thị Phi Yến (SN 1986) và D. (SN 1999), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khám xét nơi ở của Trần Thị Phi Yến - Ảnh 1.

Khám xét nơi ở của đối tượng Trần Thị Phi Yến (Ảnh: Công an Đắk Lắk/VOV).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Yến và đồng phạm đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành như: Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội... rồi kêu gọi nhiều người đầu tư để hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định các đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, thông tin này được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải phóng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của đối tượng (Clip: Công an Đắk Lắk).

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là bị hại liên quan đến 2 đối tượng trên thì sớm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định.

Khám xét nơi ở của Trần Thị Phi Yến - Ảnh 2.

Mức hình phạt đổi với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định hiện hành.

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng, khởi tố ông chủ Nguyễn Trần Việt Hoàng SN 1993

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

Phụ nữ

khám xét nơi ở

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại