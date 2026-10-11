Sự thú vị của cây lưỡi hổ nhiều người dễ bỏ qua.

Không phải chậu cây nào trong nhà cũng được mua về sau khi tìm hiểu kỹ công dụng hay cách chăm sóc. Đôi khi chỉ vì thấy một góc phòng hơi trống, được người quen cho vài nhánh hoặc đơn giản thấy cây đẹp, dễ trồng nên mọi người mang về đặt đó. Ngày qua ngày, cây vẫn xanh, thỉnh thoảng mọc thêm lá mới, còn chủ nhà cũng quen mắt đến mức chẳng nghĩ nhiều về nó nữa. Lưỡi hổ rất dễ là một trong những loại cây như vậy. Dáng cây không quá cầu kỳ, lại dễ bắt gặp từ nhà ở đến văn phòng, cửa hàng nên đôi khi chính sự quen thuộc khiến nhiều người xem nhẹ. Thực tế, nếu trong nhà đang có một chậu lưỡi hổ xanh tốt, mọi người có khá nhiều lý do để tiếp tục giữ và chăm cây.

1. Lưỡi hổ từng nằm trong danh sách cây được NASA nghiên cứu về khả năng làm sạch không khí

Đây có lẽ là thông tin thú vị nhất với những người lâu nay chỉ nghĩ lưỡi hổ là một loại cây cảnh dễ trồng.

Trong nghiên cứu nổi tiếng về cây xanh và chất lượng không khí của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vào cuối những năm 1980, lưỡi hổ là một trong những loại cây được đưa vào thử nghiệm. Kết quả trong điều kiện thí nghiệm cho thấy cây có khả năng loại bỏ một phần một số hợp chất hữu cơ bay hơi khỏi không khí, trong đó có formaldehyde và trichloroethylene. Bởi vậy, việc lưỡi hổ thường xuất hiện trong những danh sách cây được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ xử lý một số chất ô nhiễm trong không khí không hoàn toàn là lời truyền miệng của người bán cây.

Tuy nhiên, mọi người cũng không cần biến một chậu cây thành chiếc máy lọc không khí. Nghiên cứu của NASA được thực hiện trong môi trường thí nghiệm kín, khác với phòng khách, phòng ngủ hay văn phòng ngoài đời. Sau này, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng số lượng cây thông thường trong một căn phòng khó tạo ra hiệu quả làm sạch không khí tương đương việc thông gió. Vì thế, đây nên được xem là một điểm thú vị của lưỡi hổ chứ không phải lý do để đóng kín cửa rồi trông chờ hoàn toàn vào cây.

2. Càng bận rộn, trồng lưỡi hổ lại càng nhàn

Nếu khả năng từng được NASA nghiên cứu là một điểm cộng thú vị thì ưu điểm này mới là thứ người trồng có thể cảm nhận rõ nhất: lưỡi hổ tương đối dễ chăm. Cây có khả năng chịu khô khá tốt và thích nghi được với nhiều điều kiện ánh sáng. Bởi vậy, những người đi làm cả ngày, không có nhiều kinh nghiệm chăm cây hay đôi lúc quên mất lịch tưới vẫn có thể trồng được. Đây cũng là một trong những lý do lưỡi hổ thường được lựa chọn cho văn phòng, cửa hàng và những không gian không có người túc trực chăm cây mỗi ngày.

Thậm chí, chăm quá nhiệt tình đôi khi còn khiến lưỡi hổ gặp vấn đề. Cây không thích bộ rễ nằm trong đất sũng nước kéo dài, vì vậy tưới liên tục khi giá thể vẫn còn ẩm có thể làm tăng nguy cơ thối rễ, thối gốc. Thay vì định sẵn ngày nào cũng tưới, mọi người nên kiểm tra đất và chỉ bổ sung nước khi cần, đồng thời ưu tiên chậu có lỗ thoát nước tốt. Dẫu vậy, chịu được nơi ít sáng không có nghĩa lưỡi hổ càng để tối càng khỏe. Nếu có điều kiện, một vị trí có ánh sáng tự nhiên gián tiếp vẫn tốt hơn việc đặt cây quanh năm ở góc kín hoàn toàn.

3. Trồng một chậu, sau này còn có thể tách thành nhiều chậu

Một niềm vui khác thường chỉ xuất hiện sau khi trồng được một thời gian là lưỡi hổ có khả năng sinh thêm cây con từ thân rễ dưới đất. Khi điều kiện phù hợp, mọi người có thể thấy những mầm nhỏ bất ngờ nhú lên bên cạnh bụi cây cũ, rồi dần phát triển thành những lá mới. Đến khi bụi lưỡi hổ đã mọc dày và chậu bắt đầu chật, mọi người có thể tách bụi khi thay chậu để tạo thành những chậu nhỏ khác. Từ một chậu ban đầu, sau vài năm hoàn toàn có thể có thêm cây để đặt ở phòng khách, góc làm việc hoặc mang tặng người thân, đồng nghiệp. Tất nhiên cũng không cần thấy cây vừa nhú một mầm nhỏ đã vội đào lên tách. Nên chờ cây con đủ khỏe và có phần rễ riêng tương đối ổn định; khi thao tác cần nhẹ tay để hạn chế làm tổn thương thân rễ. Nếu bụi cây vẫn còn đủ chỗ phát triển thì cứ để cây lớn tự nhiên cũng chẳng có vấn đề gì.

4. Từ nhà ở đến văn phòng đều khá dễ tìm chỗ đặt

Lưỡi hổ còn có một ưu điểm mà những gia đình ít diện tích dễ nhận ra: cây chủ yếu phát triển theo chiều cao. Lá mọc thẳng, ít xòe rộng sang hai bên nên một chậu vừa phải không chiếm quá nhiều diện tích mặt sàn. Trong nhà, mọi người có thể bố trí cây ở phòng khách, cạnh cửa sổ, gần bàn làm việc hoặc những khu vực có ánh sáng phù hợp. Còn tại văn phòng, cơ quan hay cửa hàng, lưỡi hổ cũng khá tiện vì dáng cây gọn, không phải tưới liên tục và không đòi hỏi ngày nào cũng mang ra ngoài trời. Chỉ có một điều nên để ý: vị trí đặt cây vẫn cần phù hợp với điều kiện sống của nó. Một góc đẹp về mặt trang trí nhưng quá tối hoặc thường xuyên bị đọng nước chưa chắc đã là chỗ tốt. Thay vì cố giữ cây ở một vị trí cố định, mọi người có thể quan sát màu lá, tốc độ phát triển và tình trạng đất để điều chỉnh khi cần.

5. Người quan tâm phong thủy lại có thêm một lý do để thích lưỡi hổ

Bên cạnh những ưu điểm thực tế, lưỡi hổ còn là loại cây khá quen thuộc trong quan niệm phong thủy. Những chiếc lá dày, cứng cáp và mọc thẳng hướng lên trên thường được liên tưởng đến sức sống, sự mạnh mẽ và tinh thần tiến về phía trước. Có lẽ vì thế mà ngoài nhà ở, mọi người cũng dễ bắt gặp lưỡi hổ tại công ty, cửa hàng, quầy lễ tân hay phòng làm việc. Cây còn được lựa chọn làm quà trong những dịp như khai trương, tân gia với mong muốn gửi gắm lời chúc tốt đẹp tới người nhận. Dĩ nhiên, những ý nghĩa về may mắn hay tài lộc thuộc về quan niệm phong thủy, không phải tác dụng đã được khoa học chứng minh. Nhưng cũng chẳng cần phải quá mê tín mới có thể thích điểm này. Một chậu cây vốn đã dễ chăm, dáng gọn, phù hợp nhiều không gian, nếu đồng thời mang theo một lời chúc tích cực thì càng có thêm lý do để xuất hiện trong nhà hoặc nơi làm việc.

Vì vậy, nếu bụi lưỡi hổ ở nhà vẫn đang xanh tốt, mọi người cứ tiếp tục chăm theo cách vừa phải. Đừng tưới quá tay, cho cây đủ ánh sáng và khi bụi phát triển quá dày thì có thể nghĩ đến chuyện tách chậu. Một loại cây không quá khó chiều nhưng có thể sống cùng gia đình nhiều năm đôi khi đã là tin vui đáng kể với những người thích có thêm màu xanh trong nhà.