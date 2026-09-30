Người dùng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max vừa đón tin vui từ Apple sau thời gian 1 tuần mở bán.

Khoảng hai tuần sau khi phát hành iOS 27, Apple đã tung ra bản cập nhật iOS 27.0.1 dành cho các mẫu iPhone tương thích. Đáng chú ý, phiên bản này tập trung xử lý một số lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng trên dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới.

Theo ghi chú phát hành, iOS 27.0.1 khắc phục tình trạng Face ID hoạt động không ổn định trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trước đó, một số người dùng phản ánh thiết bị gặp khó khăn khi xác thực khuôn mặt, đặc biệt trong quá trình mở khóa các ứng dụng được bảo vệ.

Apple đã phát hành phiên bản mới nhằm khắc phục loạt sự cố trên hai mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: CellphoneS)

Một số trường hợp còn xuất hiện thông báo Face ID không khả dụng khi thiết lập tính năng, hoặc gặp trục trặc với tùy chọn yêu cầu người dùng nhìn vào màn hình để xác thực. Đáng chú ý, lỗi xác thực cũng có thể khiến thiết bị bị treo và tự khởi động lại.

Ngoài Face ID, bản cập nhật mới còn xử lý một số vấn đề liên quan đến camera trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Cụ thể, ảnh chụp ở mức zoom 2x trong một số điều kiện ánh sáng, với khẩu độ f/1.48, có thể xuất hiện hiện tượng sai màu trên một số ít thiết bị.

Apple cũng khắc phục lỗi khiến màn hình cảm ứng không phản hồi khi người dùng mở đồng thời Trung tâm Thông báo và Trung tâm Điều khiển. Đây là những thành phần được sử dụng thường xuyên, do đó sự cố có thể ảnh hưởng đến các thao tác cơ bản trên iPhone.

Một điểm đáng chú ý trên thế hệ iPhone 18 Pro là hệ thống camera hồng ngoại được bố trí dưới màn hình. Tuy nhiên, theo thông tin từ Apple được MacRumors dẫn lại, hãng chưa xác nhận liệu phần cứng này có liên quan đến những trục trặc Face ID được phản ánh trước đó hay không.

Người dùng iPhone có thể cài đặt iOS 27.0.1 bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Bên cạnh iOS 27.0.1, Apple cũng phát hành iPadOS 27.0.1 và visionOS 27.0.1. Những thiết bị chưa nâng cấp lên thế hệ hệ điều hành mới được cung cấp iOS 26.7.1 và iPadOS 26.7.1.

Dù tập trung sửa lỗi trên hai mẫu iPhone cao cấp, iOS 27.0.1 vẫn được phân phối cho toàn bộ iPhone tương thích với iOS 27.